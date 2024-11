Erscheint am 26. November: Was folgt auf ihre Autobiografie? Angela Merkel verrät Zukunftspläne

1 Angela Merkel veröffentlicht bald ihr Buch. Foto: ddp/Pool action press

Angela Merkel veröffentlicht kommende Woche ihr Buch. Doch was steht für die frühere Kanzlerin danach an?











Link kopiert



Angela Merkel (70) hat im Interview mit dem "Spiegel" über ihre Autobiografie "Freiheit" gesprochen, die am 26. November erscheint. Auf den rund 700 Seiten geht es nicht nur um ihre Kanzlerschaft: "Ich bin jetzt 70 Jahre alt, 35 Jahre im Osten, 35 Jahre in der Politik, scheinbar zwei Leben, in Wahrheit aber ein Leben, und die zweite Hälfte ist ohne die erste nicht zu verstehen." Bei dem gemeinsam mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann (61) verfassten Werk wollten sie "unbedingt zwei Bände vermeiden, sonst hätten die einen nur die DDR-Zeit gelesen und andere nur die politische Zeit". Das Buch hätten die beiden "nicht allein für Historiker geschrieben. Der Anspruch ist, um historische Fakten herum Politik so zu erzählen, dass es auch ein normaler Mensch versteht."