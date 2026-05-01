Erscheint am 14. Mai: Gracie Abrams kündigt neuen Song Hit the Wall an

Gracie Abrams versetzt ihre Fans in Aufregung: Auf Instagram kündigte sie ihren neuen Song "Hit the Wall" für den 14. Mai an. Eine mysteriöse Abkürzung in ihrem Post sorgt weiterhin für Spekulationen.

Gracie Abrams (26) hat ihre Fans mit einem neuen Social-Media-Post in Aufregung versetzt: Die Sängerin kündigte ihren kommenden Song "Hit the Wall" auf Instagram an. Begleitet von einer atmosphärischen Aufnahme, auf der sie vor einer Art Lagerfeuer steht, schrieb sie: "Mein neuer Song erscheint am 14. Mai um 17 Uhr PST. Ich liebe es, mit allem, was ich habe."

Dazu setzte sie die Abkürzung "DFH", die schon seit längerem für Rätselraten in ihrer Fangemeinde sorgt. Eine eindeutige Erklärung gibt es bislang nicht. In sozialen Netzwerken kursieren verschiedene Theorien - von "Daughter From Hell" bis hin zu spielerischen oder ironischen Bedeutungen. Offiziell hat Abrams den Begriff bisher nicht aufgelöst.

Zahlreiche Hinweise auf neue Musik

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Abrams mit einer Reihe kryptischer Hinweise neue Musik angedeutet, unter anderem veröffentlichte sie am 20. April ein kurzes Snippet eines neuen Songs und einige Tage später ein Foto aus dem Musikstudio. Ob die Single "Hit the Wall" Teil eines kommenden Albums sein könnte, ist bisher nicht bekannt.

Gracie Abrams, die mit Schauspielstar Paul Mescal (30) liiert ist, veröffentlichte ihr erstes Studioalbum "Good Riddance" 2023. Zu ihren bekanntesten Songs gehören "I Love You, I'm Sorry" und "That's So True", mit dem sie in Deutschland auf Platz zwei der Charts landete.