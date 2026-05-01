Erscheint am 14. Mai: Gracie Abrams kündigt neuen Song Hit the Wall an

Gracie Abrams versetzt ihre Fans in Aufregung: Auf Instagram kündigte sie ihren neuen Song "Hit the Wall" für den 14. Mai an. Eine mysteriöse Abkürzung in ihrem Post sorgt weiterhin für Spekulationen.
Gracie Abrams (26) hat ihre Fans mit einem neuen Social-Media-Post in Aufregung versetzt: Die Sängerin kündigte ihren kommenden Song "Hit the Wall" auf Instagram an. Begleitet von einer atmosphärischen Aufnahme, auf der sie vor einer Art Lagerfeuer steht, schrieb sie: "Mein neuer Song erscheint am 14. Mai um 17 Uhr PST. Ich liebe es, mit allem, was ich habe."