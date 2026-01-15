Der HBO-Hit "Euphoria" zählt zu den beliebtesten Serienproduktionen der vergangenen Jahre. Jetzt steht auch das Startdatum für die lang erwartete Rückkehr fest - und der erste Trailer stimmt auf die neuen Episoden ein.
Nach einer überlangen Pause von fast vier Jahren wird die neue, dritte Staffel der Teenie-Serie "Euphoria" von Fans mit Spannung erwartet. Jetzt hat der US-Kanal HBO das präzise Datum für die Rückkehr des Serien-Hits bekannt gegeben. Am 12. April startet Staffel drei in den USA. In Deutschland ist es dann, wie für HBO-Serien gewohnt, einen Tag später so weit. Den ersten Trailer zu Staffel drei gibt es obendrein.