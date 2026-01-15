Der HBO-Hit "Euphoria" zählt zu den beliebtesten Serienproduktionen der vergangenen Jahre. Jetzt steht auch das Startdatum für die lang erwartete Rückkehr fest - und der erste Trailer stimmt auf die neuen Episoden ein.

Nach einer überlangen Pause von fast vier Jahren wird die neue, dritte Staffel der Teenie-Serie "Euphoria" von Fans mit Spannung erwartet. Jetzt hat der US-Kanal HBO das präzise Datum für die Rückkehr des Serien-Hits bekannt gegeben. Am 12. April startet Staffel drei in den USA. In Deutschland ist es dann, wie für HBO-Serien gewohnt, einen Tag später so weit. Den ersten Trailer zu Staffel drei gibt es obendrein.

Das verrät der Trailer zur "Euphoria"-Fortsetzung Fünf Jahre sind in der Welt von "Euphoria" vergangen. Die Figuren um Figuren Rue (Zendaya, 29), Cassie (Sydney Sweeney, 28) und Nate (Jacob Elordi, 28) haben mittlerweile die Highschool verlassen und befinden sich in gänzlich neuen Lebensabschnitten.

"Ein paar Jahre nach der Highschool wusste ich nicht, ob das Leben so war, wie ich es wollte", sagt die von Superstar Zendaya gespielte Rue dann auch sogleich im Trailer. Schnell macht das Vorschauvideo klar, dass sie Schulden bei der bereits aus Staffel zwei bekannten Drogendealerin Laurie (Martha Kelly, 57) hat, die sie aufspürt und zur Kasse bittet.

Cassie dreht freizügigen Content für OnlyFans

Cassie und Nate sind indes immer noch ein Paar und verlobt. Serienschöpfer Sam Levinson (41) hat zuvor auch bereits bestätigt, dass Zuschauerinnen und Zuschauer in Staffel drei die Hochzeit des Paares erleben werden.

Doch im "Euphoria"-Trailer erwischt Nate seine Verlobte zunächst dabei, wie sie freizügig vor der Kamera für Aufnahmen posiert, die wohl auf einem Portal wie OnlyFans landen sollen. Sie macht "doch nur Content", erklärt Cassie, doch Nate findet: "Ich arbeite den ganzen Tag. Und meine Verlobte spreizt die Beine im Internet."

Später im Trailer scheint Rue dann einem neuen, gefährlichen Drogenboss zu begegnen, der von Adewale Akinnuoye-Agbaje ("Oz", 58) gespielt wird. "Dein Mädchen, Rue, die will ich", sagt dieser im Video, woraufhin Dealerin Laurie antwortet: "Rue gehört zu uns."

Für reichlich Konflikte und abgedrehte Situationen dürfte somit auch in der neuen "Euphoria"-Staffel gesorgt sein.