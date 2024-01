Ersatzverkehr in Stuttgart: Auf der Suche nach dem richtigen Bus

Ersatzverkehr in Stuttgart

1 Ist das der richtige? Eine Pendlerin sucht ihren Ersatzbus. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Die Bahn hat für S- und Regionalbahnzüge im Ersatzverkehr zwei unterschiedliche Busbahnhöfe eingerichtet. Das sorgt für ordentlich Verwirrung bei den Fahrgästen.











Man trifft sie dieser Tage auf dem Arnulf-Klett-Platz reichlich: Gehetzt wirkende Menschen, die im Laufschritt in ihre Smartphones starren und mal mehr, mal weniger verzweifelt nach dem Weg suchen. Ihr Ziel fast immer: die temporär eingerichteten Haltepunkte des Schienenersatzverkehrs. Noch bis zum 6. Januar müssen wegen Baumaßnahmen an den Bahnstrecken Richtung Fellbach und Neckartal Teile des S- und Regionalbahnverkehrs in und um Stuttgart durch Busverbindungen ersetzt werden.