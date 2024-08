Ersatztermine stehen fest: Nach Nackenverletzung: Usher sagt weitere Konzerte ab

Nachdem Usher (45) bereits die Eröffnungsshow seiner Tour absagt hatte, hat der Sänger auch die weiteren zwei Konzerte in Atlanta, Georgia, gecancelt. Grund für seinen kurzfristigen Ausfall sei eine Nackenverletzung, wie er am Donnerstag (15. August) auf Social Media mitteilte. Seinen Tourauftakt werde er seinen Ärzten zufolge am kommenden Dienstag (20. August) feiern können.

"Verletzung noch nicht ausgeheilt"

Die abgesagten Konzerte hätten am Freitag und Samstag (16. und 17. August) stattfinden sollen. Seine Fans beschwichtigte er mit der Bekanntgabe von Ersatzterminen für die Shows. Die Konzerte der "Past Future Present"-Tour werde er am 9., 10. und 12. Dezember nachholen. In seiner Mitteilung gab er zudem Details über seinen Ausfall bekannt.

"Anfang dieser Woche habe ich mich bei den Proben für die größte Usher-Show aller Zeiten am Nacken verletzt", schrieb er. Die Physiotherapie und eine medizinische Behandlung hätten jedoch nicht ausgereicht, um ihn für die erste Show fit zu machen. "Leider ist die Verletzung noch nicht ausgeheilt, und meine Ärzte haben mich angewiesen, diese Woche keine Shows zu spielen", berichtete Usher seinen Fans. Für sie hatte er trotzdem eine positive Nachricht: "Mit entsprechender Ruhe und Behandlung" soll er laut seinen Ärzten am kommenden Dienstag in Washington D.C. seine Tournee eröffnen können.

Star bedankt sich bei seinen Anhängern

"Ich liebe meine Fans und danke euch dafür, dass ihr versteht, dass diese Verletzung ausheilen muss, damit ich euch die hundertprozentige Spitzenleistung geben kann, die ihr von einer Usher-Show erwartet", erklärte er in dem Statement. Seine vorherige Nachricht zur Absage der Eröffnungsshow am Mittwoch (14. August) löschte der Sänger in der Zwischenzeit. Am Tag seines geplanten ersten Konzerts gab er in einem langen Post kurzfristig bekannt, er müsse sich von einer Verletzung erholen. Weitere Details ließ er zu diesem Zeitpunkt offen.