Esther Schweins scheidet aus gesundheitlichen Gründen bei "Let's Dance" aus. Eine weitere Teilnahme sei "zu risikoreich" für die Schauspielerin, wie RTL mitteilt. Wer stattdessen antreten wird, steht schon fest.

Unerwartetes Aus für Esther Schweins (55): Die deutsche Schauspielerin, die bislang in der aktuellen Staffel von "Let's Dance" zu sehen war, muss die beliebte Tanzshow aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Sie wird nicht mehr zusammen mit Profitänzer Massimo Sinató (45) antreten, wie der Sender am 13. April mitteilt.

"Leider müssen wir uns vorzeitig von Esther Schweins verabschieden. Verletzungsbedingt wird sie bei 'Let's Dance' nicht weitertanzen können", heißt es unter anderem in einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Profil der Show. Zuvor war bereits bekannt, dass sich die 55-Jährige zwei Rippen gebrochen hatte. Auf der Social-Media-Plattform wird genauer erklärt, warum die Schauspielerin aussteigt: "Grund für Esthers gesundheitliches Tanz-Aus ist eine ihrer zwei gebrochenen Rippen. Diese hat sich verschoben, sodass es zu risikoreich für sie ist, weiterzumachen - so der ärztliche Rat."

Ersatzkandidatin für Esther Schweins steht bereits fest

Der Sender teilt auch mit, dass an Schweins' Stelle die Influencerin Bianca Heinicke (33), auch als Bibi bekannt, wieder im Wettbewerb mittanzen soll. Heinicke hatte in der Show vom Freitag zusammen mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) eigentlich Abschied nehmen müssen. Bei "Let's Dance" ist es üblich, dass zuletzt ausgeschiedene Promis zurückkehren, sollte ein anderer Star etwa aufgrund einer Verletzung ausfallen.

Schweins' Tanzpartner Sinató kommentiert bereits kurz nach Bekanntwerden das Aus in einer Story bei Instagram. "Leider ist unsere Reise vorbei", schreibt er dort und wünscht der Schauspielerin eine gute Besserung. Er habe es "geliebt, dich zu unterrichten, mit dir zu tanzen und zu philosophieren".

Die nächste Ausgabe von "Let's Dance" läuft am kommenden 17. April ab 20:15 Uhr bei RTL und via RTL+.