Esther Schweins scheidet aus gesundheitlichen Gründen bei "Let's Dance" aus. Eine weitere Teilnahme sei "zu risikoreich" für die Schauspielerin, wie RTL mitteilt. Wer stattdessen antreten wird, steht schon fest.
Unerwartetes Aus für Esther Schweins (55): Die deutsche Schauspielerin, die bislang in der aktuellen Staffel von "Let's Dance" zu sehen war, muss die beliebte Tanzshow aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Sie wird nicht mehr zusammen mit Profitänzer Massimo Sinató (45) antreten, wie der Sender am 13. April mitteilt.