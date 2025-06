Ersatz im Stuttgarter Neckarpark: Baut ein Investor die neue Schleyerhalle?

1 In dieser unverbindlichen Illustration wird die Dimension des Ersatzneubaus für die Schleyerhalle deutlich. Foto: OSA KG/ASP

Die alte Arena gehört der Stadt. Wegen der desolaten Haushaltslage sucht Finanzbürgermeister Fuhrmann für den Neubau eine externe Lösung. Ein Name ist im Gespräch.











Was geschieht mit der Schleyerhalle? Die Arena gilt als Dinosaurier unter den großen Hallen in der Republik, auch wenn das Konzept durch den Bau der Porsche-Arena vor 19 Jahren aufgefrischt und durch die Hallen-Kombination erweitert worden war. Nach 42 Jahren ist die Technik in der Schleyerhalle teils marode. Der Aufsichtsrat für das Hallenduo muste vor wenigen Wochen in einem dringenden Umlaufbeschluss 650 000 Euro für eine neue Trinkwasser-Ringleitung freigeben. Offenbar war ein Abwarten bis zu seiner regulären Sitzung am 2. Juli nicht mehr möglich. Man setze unaufschiebbare Vorgaben zur Trennung von Trink- und Löschwasserleitungen um, sagt die Veranstaltungsgesellschaft in.Sutttgart.