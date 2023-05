1 Die Markthalle wird Schauplatz der neuen Genusstage, die Anfang August das Sommerfest ersetzen sollen. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Noch vor vier Jahren stand in dieser Zeitung: „Ein Sommer in Stuttgart ohne Sommerfest ist einfach nicht vorstellbar. Aber keine Bange, das ist auch nicht zu befürchten.“ Doch genau das ist nun passiert. In der Pandemie hat sich viel verändert. Die Personalnot der Gastronomie hat sich verschärft, die Kosten sind explodiert. Die Folgen davon sind, dass die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart den Klassiker gestrichen hat, der in drei Jahrzehnten zur beliebtesten Open-Air-Party für die Stadt und die gesamte Region geworden ist. Als Ersatz sind vom 3. bis zum 5. August „Genusstage“ rund um die Markthalle sowie im Dorotheen-Quartier geplant – mit hohem Anspruch bei den Speisen, also ohne Pommes und Rote.