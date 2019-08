1 Beim Sportzentrum in der Glemsaue entsteht die neue Halle. Foto: factum/

Die Ditzinger Sportler erhalten für die abgebrannte Trainingsstätte in der Glemsaue einen Ersatz.

Ditzingen - Vermutlich länger als alle gedacht hatten, haben die Ditzinger Sportler auf diesen Tag warten müssen: den Baubeginn für die Sporthalle an der Gröninger Straße. Läuft alles nach Plan, wird an diesem Freitag das Datum des Baubeginns festgelegt. Gleichwohl lässt die Rathaussprecherin Martina Bährle keinen Zweifel daran, dass noch im Spätsommer mit dem Bau begonnen werden soll. Mit der Fertigstellung werde „zum Jahresende 2020“ gerechnet, so Bährle

Vor sieben Jahren zerstört

Die Traningshalle ist der Ersatz für die abgebrannte Sportstätte an der Gartenstraße. Die Halle bei der Wilhelmschule war im Jahr 2012 bei Bauarbeiten in Flammen aufgegangen. Ein Funke hatte Dämmmaterial entzündet. Die Halle war binnen kurzer Zeit niedergebrannt. Niemand wurde verletzt. Doch die Förderschüler und Grundschüler der Wilhelmschule hatten damit ihre Turnhalle verloren, die Abteilungen Kinderturnen und Fechten der TSF Ditzingen ihre Trainingshalle und die Spielstube ihren Aufenthaltsraum.

Ringen um den Standort

So klar für den Gemeinderat war, einen Ersatz zu schaffen für die Trainingsstätte, so sehr hatte er um den Standort gerungen. Vor allem die Unabhängigen Bürger hatten für den Wiederaufbau an derselben Stelle plädiert. Die Mehrheit des Gemeinderats sprach sich für eine Verlagerung aus an die Gröninger Straße. Dort befindet sich das Schul- und Sportzentrum.

Die Baugenehmigung lag seit Ende 2018 vor. Nachdem Anwohner Einspruch dagegen einlegten, wurde die Planung gestoppt – ehe sie im Februar 2019 wieder aufgenommen wurde. Die Vereine hatten sich zwar in der Zwischenzeit arrangiert, hatten vor allem im Sportzentrum und in der Stadthalle Flächen intensiver genutzt. Gleichwohl hatten die Fechter auch öffentlich auf eine Lösung gedrungen.