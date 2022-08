Stuttgart feiert den Spätsommer Warum ist auf dem Weindorf das Mineralwasser so teuer?

Auf dem Weindorf sind Gäste und Wirte im Glück, weil der tolle Spätsommer gesellige Abende in den Lauben noch schöner macht. Was die Freude trübt, sind die Preise fürs Mineralwasser, das so teuer sei „wie auf den Champs-Élysées“, wie ein Besucher klagt.