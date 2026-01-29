Ersatz für Calmund und Rach: Grill den Henssler setzt auf neues Jury-Trio - mit Joachim Llambi

Bei "Grill den Henssler" gibt es ab März ein neues Jury-Trio: "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi und Sternekoch Alexander Herrmann nehmen dauerhaft neben Jana Ina Zarrella Platz. Die beiden ersetzen Reiner Calmund und Christian Rach.

Die Kochshow "Grill den Henssler" geht mit einem neuen Jury-Trio in die Frühjahrsstaffel. Wie VOX bekannt gibt, nimmt "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61) ab dem 1. März dauerhaft am Tisch Platz. Gemeinsam mit Zwei-Sternekoch Alexander Herrmann (54) und Moderatorin Jana Ina Zarrella (49) bildet er fortan das kritische Dreigespann, das über Geschmack, Kreativität und Handwerk der prominenten Hobbyköche urteilt.

Er freue sich "riesig" über den neuen Job, betont Llambi. "Man darf leckeres Essen genießen, man darf es auch noch bewerten und manchmal kann man auch andere Dinge mit dem Essen machen."

Ersatz für Calmund und Rach

Der Wechsel am Jurytisch von "Grill den Henssler" folgt auf den Abschied zweier langjähriger Gesichter der Show. Reiner Calmund (77) verabschiedete sich im September nach 18 Jahren und über 1.900 probierten Gerichten von "Grill den Henssler", weil er kürzertreten wollte. Christian Rach (68), seit 2019 als Jurymitglied dabei, verkündete im Staffelfinale des Sommerspecials im Oktober überraschend seinen Ausstieg.

Die beiden frei gewordenen Plätze neben Jana Ina Zarrella, seit 2022 Teil des Formats, füllte der Sender zunächst mit Alexander Herrmann sowie wechselnden Gastjuroren wie Guido Maria Kretschmer und Bruce Darnell. Dass er jetzt dauerhaft Teil der Sendung ist, freut auch Hermann sehr: "Ich werde mir große Mühe geben, jedem Versuch, ein gutes Gericht zu kochen, auch die entsprechend kulinarische Würdigung zukommen zu lassen."

Die unterschiedlichen Ansätze des neuen Jury-Trios werden die Sendung besonders spannend machen, ist sich Zarrella sicher. "Bei uns wird gelacht, leidenschaftlich diskutiert und natürlich auch genossen. Wir bringen eine tolle Energie an den Tisch, die man einfach spürt", erklärt sie.

Diese Promis treten an

Die sechs Folgen der Frühjahrsstaffel laufen ab dem 1. März immer sonntags um 20:15 Uhr. Zum Auftakt werden sich Jochen Schropp, das Ehepaar Leyla und Mike Heiter sowie Lilly Becker den Herausforderungen am Herd stellen, Johann Lafer steht ihnen als Coach zur Seite. Moderiert wird die Show weiterhin von Laura Wontorra.

Weitere prominente Kandidaten in den neuen Folgen sind unter anderem Martin Rütter, Vincent Gross, Marijke Amado und Evelyn Burdecki. Beim "Henssler vs. Pooths-Special" am 15. März tritt gleich die gesamte Familie Pooth inklusive Netzhäkchen Rocco gegen Steffen Henssler (53) an. Im große Finale am 5. April battelt er sich gegen Koch-Kollege Frank Rosin.