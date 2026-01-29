Ersatz für Calmund und Rach: Grill den Henssler setzt auf neues Jury-Trio - mit Joachim Llambi

Bei "Grill den Henssler" gibt es ab März ein neues Jury-Trio: "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi und Sternekoch Alexander Herrmann nehmen dauerhaft neben Jana Ina Zarrella Platz. Die beiden ersetzen Reiner Calmund und Christian Rach.
Die Kochshow "Grill den Henssler" geht mit einem neuen Jury-Trio in die Frühjahrsstaffel. Wie VOX bekannt gibt, nimmt "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61) ab dem 1. März dauerhaft am Tisch Platz. Gemeinsam mit Zwei-Sternekoch Alexander Herrmann (54) und Moderatorin Jana Ina Zarrella (49) bildet er fortan das kritische Dreigespann, das über Geschmack, Kreativität und Handwerk der prominenten Hobbyköche urteilt.