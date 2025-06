Ersatz bereits gefunden: Bushido sagt kurzfristig Festival-Auftritt ab

1 Bushido wird nicht wie geplant am 21. Juni beim Heroes Festival auftreten. Foto: ddp/Panama Pictures

Eigentlich hätte Bushido am Samstag beim Heroes Festival auftreten sollen, doch der Rapper sagte seinen Auftritt kurzfristig ab. In den sozialen Medien begründet er den Rückzug mit "gesundheitlichen Gründen". Wer seinen Slot übernimmt, steht bereits fest.











Link kopiert



Bushido (46) hat seine Show beim Heroes Festival abgesagt. Er hätte am Samstag bei dem Event in Geiselwind auf der Bühne stehen sollen. In einer Instagram-Story teilte der Rapper am Donnerstag mit, er könne "aus gesundheitlichen Gründen" nicht auftreten. "Ich habe mich sehr auf euch gefreut und hoffe aber, dass wir unser Wiedersehen und meinen Abschied im Januar und März auf der Tour feiern können", so der 46-Jährige. Bushido war zuvor als einer der Hauptacts angekündigt worden.