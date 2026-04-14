Ersatz bei Lets Dance: Esther Schweins schickt Bianca Heinicke Liebe und Kraft

Aus gesundheitlichen Gründen hört Esther Schweins bei "Let's Dance" aus. Für Nachrückerin Bianca "Bibi" Heinicke teilte sie am Dienstagmorgen gute Wünsche. Ihren Tanzpartner Massimo Sinató würdigte sie als "Maestro".
Esther Schweins (55) kann verletzungsbedingt nicht weiter bei "Let's Dance" antreten. Für die Schauspielerin springt die zuletzt ausgeschiedene Influencerin Bianca "Bibi" Heinicke (33) ein. Schweins gibt ihr und Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) liebevolle Worte mit auf den Weg. Auch ihrem eigenen Tanzpartner Massimo Sinató (45) widmete sie ein Posting.