Ersatz bei Lets Dance: Esther Schweins schickt Bianca Heinicke Liebe und Kraft

Esther Schweins (55) kann verletzungsbedingt nicht weiter bei "Let's Dance" antreten. Für die Schauspielerin springt die zuletzt ausgeschiedene Influencerin Bianca "Bibi" Heinicke (33) ein. Schweins gibt ihr und Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) liebevolle Worte mit auf den Weg. Auch ihrem eigenen Tanzpartner Massimo Sinató (45) widmete sie ein Posting.

"Go! Bibi und Zsolt! Liebe und Kraft - von beidem unendlich - hin zu euch!" schrieb sie am Dienstagmorgen in einer Instagram-Story zu einem Selfie mit den beiden. Zudem teilte sie ein Bild, auf dem sie und Massimo Sinató mit Schweins' Mutter tanzen. "Für diesen Moment würde ich alles genauso wieder machen. Danke Maestro", bekundete die Schauspielerin dazu.

Eine gebrochene Rippe hat sich verschoben

Am Montagnachmittag hatte RTL bekannt gegeben, dass die 55-Jährige die beliebte Tanzshow aus gesundheitlichen Gründen verlassen muss und nicht mehr zusammen mit Profitänzer Massimo Sinató antritt. Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Show hieß es: "Grund für Esthers gesundheitliches Tanz-Aus ist eine ihrer zwei gebrochenen Rippen. Diese hat sich verschoben, sodass es zu risikoreich für sie ist, weiterzumachen - so der ärztliche Rat."

Massimo Sinató bedauerte, dass "unsere Reise" vorbei ist. Er habe es "geliebt, dich zu unterrichten, mit dir zu tanzen und zu philosophieren". Zudem beteuerte er Esther Schweins, ein "wunderbarer Mensch" zu sein und ein "Herz aus Gold" zu haben. Für ihn sei es eine "turbulente und emotionale Woche", da er zunächst einen geliebten Menschen verloren hat "und dann das vorzeitige Ausscheiden von Esther und mir".

Bianca Heinicke auf Gefühlsachterbahn

Auch Nachrückerin Bianca Heinicke zeigte sich am Montagabend in einem Video emotional. "Der Tag ist völlig crazy. Ehrlich gesagt, bin ich auch völlig verwirrt. Ich habe super spontan erfahren, dass ich wieder zu 'Let's Dance' kommen kann, weil die liebe Esther leider nicht weiter tanzen kann". Sie wünsche ihr nur das Beste und eine gute Genesung.

"Mit Doppel-Ehrgeiz und Doppel-Liebe für uns beide" werde sie aufs Parkett zurückgehen. Sie sei nach ihrem Ausscheiden am vergangenen Freitag so traurig gewesen. "Und jetzt bin ich einfach wieder dabei. Also, meine Gefühle fahren Achterbahn. Es ist eine Mischung aus allem." Sie freue sich nun "ganz doll auf Freitag". Dann läuft ab 20:15 Uhr die nächste Ausgabe bei RTL und via RTL+.