1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein Unbekannter setzt sich am Busbahnhof in Göppingen neben einen 20-Jährigen, zückt sein Messer und erbeutet Geld. Der Polizei liegt eine detaillierte Beschreibung des mutmaßlichen Täters vor.















Kurz vor 23 Uhr kam es laut Polizei am Samstag am Omnibusbahnhof in Göppingen zu einem erpresserischen Raubüberfall mit einem Messer. Dem Polizeibericht zufolge saß ein 20-Jähriger am Bussteig H, als sich ein Unbekannter neben ihm niederließ. Anschließend zog der Unbekannte wohl ein Messer aus der Bauchtasche seines Pullovers und forderte Geld. Der Geschädigte habe daraufhin seinen Geldbeutel geöffnet und Geldscheine übergeben, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Der Erpresste ging daraufhin zur Polizei und erstattete Anzeige. Der mutmaßliche Täter soll sich weiterhin im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes aufgehalten haben.

Täterbeschreibung liegt vor

Der Täter soll laut dem 20-Jährigen zwischen 18 und 25 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und kräftig sein. Er sprach Deutsch und hat einen leicht dunklen Teint. Seine dunklen Haare trug er nach oben gestylt. Außerdem hatte er einen Bart und kleidete sich mit einem dunklen Pullover mit Kapuze. Auf diesem soll ein grüner und roter Aufdruck gewesen sein. Weiterhin trug der mutmaßliche Täter eine lange, schwarze Freizeithose.

Zeugen, die den mutmaßlichen Erpresser kennen oder die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich unter 071 61/63 23 60 bei der Polizei zu melden.