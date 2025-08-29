Mit "Fall for Me" landet der deutsche Film einen völligen Überraschungserfolg auf Netflix. Hauptdarstellerin Svenja Jung begeistert in dem Erotikthriller nicht nur ein Millionenpublikum, sondern bringt auch selten gesehene Sinnlichkeit auf die Leinwand.
Mit dem Erotikthriller "Fall for Me" hat Deutschland auf Netflix einen Hit gelandet: Der Film über eine leidenschaftliche Affäre einer deutschen Touristin auf Mallorca steht aktuell in 37 Ländern auf Platz eins und in 91 Ländern in der Top 10 der beliebtesten, nicht-englisch sprachigen Filme der Woche. Länder wie Frankreich, Italien und Spanien sehen den größtenteils deutschen Schauspielern aktuell also in Nahaufnahme dabei zu, wie sie sich unter der Sonne der spanischen Insel, im Club oder auf dem Küchentresen näherkommen.