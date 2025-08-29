Mit "Fall for Me" landet der deutsche Film einen völligen Überraschungserfolg auf Netflix. Hauptdarstellerin Svenja Jung begeistert in dem Erotikthriller nicht nur ein Millionenpublikum, sondern bringt auch selten gesehene Sinnlichkeit auf die Leinwand.

Mit dem Erotikthriller "Fall for Me" hat Deutschland auf Netflix einen Hit gelandet: Der Film über eine leidenschaftliche Affäre einer deutschen Touristin auf Mallorca steht aktuell in 37 Ländern auf Platz eins und in 91 Ländern in der Top 10 der beliebtesten, nicht-englisch sprachigen Filme der Woche. Länder wie Frankreich, Italien und Spanien sehen den größtenteils deutschen Schauspielern aktuell also in Nahaufnahme dabei zu, wie sie sich unter der Sonne der spanischen Insel, im Club oder auf dem Küchentresen näherkommen.

Für Hauptdarstellerin Svenja Jung (32) dürfte das ein gewaltiger Sprung für ihre internationale Bekanntheit sein. Sie spielt in dem Film die selbstbewusste Wirtschaftsprüferin Lilli, die einem geheimnisvollen Barkeeper und Clubmanager (Theo Trebs, 30) verfällt, der allerdings noch andere Ziele hat als nur ihre Befriedigung. Viel nackte Haut und explizite Szenen inklusive.

"Mich hat das weibliche Begehren interessiert"

Auch wenn der Film relativ platt daherkommt und bei Kritikern nicht punkten konnte, nimmt er vor allem in den Lustszenen einen besonderen Blickwinkel ein: "Mich hat die Sinnlichkeit, das weibliche Begehren und die Lust im Film interessiert. Ich habe selten ein Buch gelesen, wo all dies so sehr von einer Frau ausgeht, wie es bei Lilli der Fall ist. Solche Sinnlichkeit sieht man leider selten, gerade im deutschen Film", sagte Jung im Interview mit dem Portal "Watson".

Damit passt der Erotikthriller gut in Jungs bisherige Filmografie, in der oft die weiblichen Perspektiven erzählt werden. Bekannt wurde Jung als Lisa Brück in der RTL-Serie "Unter uns", die sie 2014 ein Jahr lang spielte. Ihr nächster Coup war die Hauptrolle in der Buch-Verfilmung "Fucking Berlin", in dem sie die wahre Geschichte der Prostituierten Sonia Rossi erzählt. Danach war sie im Film "Die Mitte Welt", in der Serie "Zarah - Wilde Jahre" und im Mehrteiler "Zeit der Geheimnisse" zu sehen.

Starke Frauenrollen

Für ihre Rolle als Maria im Kinofilm "A Gschicht über d'Lieb" wurde sie 2018 mit dem Bayerischen Filmpreis geehrt. Auch "Deutschland 89", "Die Kaiserin", "Crooks", "Sterben für Beginner", "Fly", sowie diverse Tatorte stehen bereits in ihrer Vita. Zuletzt spielte sie die Hauptrolle in dem WDR-Thriller "Helix" - eine Personenschützerin, die in einen Machtkampf um die Zukunft der Gentechnik verwickelt wird.

Auffällig oft verkörpert Jung in ihren Rollen unabhängige Frauen, die ihren eigenen Weg gehen. So auch in "Fall for Me", an dem Jung lobte, dass er "Female-driven" ist. Sowohl die Handlung wird in dem Film von Frauen getragen und vorangetrieben, zudem steht die weibliche Sexualität in dem Film oft im Vordergrund. "Vielleicht verändert das in Deutschland auch nochmal etwas, was Sinnlichkeit und den Mut in Filmen dieser Art angeht. Dass man sich mit der weiblichen Lust noch einmal anders auseinandersetzt, passiert noch zu wenig", so Jung.