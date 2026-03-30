Erotikboutique in Stuttgart: Frau Blum droht das Aus – Betreiberinnen bitten um Hilfe

Vor einem Jahr sind sie erst umgezogen, nun kämpfen Mascha Hülsewig und Alexandra Steinmann mit ihrem Laden Frau Blum in Stuttgart ums Überleben. Wie kann es weitergehen?
Es ist ein trauriger Geburtstag. Fast ein Jahr sind sie jetzt hier an ihrem neuen Standort am Rand der Altstadt, doch womöglich ist es auch schon der letzte Geburtstag. Mascha Hülsewig und Alexandra Steinmann kämpfen mit ihrer erotischen Boutique Frau Blum ums Überleben. „Wir schaffen es nicht mehr aus eigener Kraft“, sagen sie. Und wollen doch unbedingt weitermachen.