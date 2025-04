Eröffnungsspieltag am 2. Juli: ARD und ZDF zeigen alle Spiele der Frauen-EM live

ARD und ZDF übertragen alle 31 Spiele der Frauen-Fußball-EM im Sommer live. Der Eröffnungsspieltag am 2. Juli mit dem Duell der Isländerinnen gegen Finnland (18.00 Uhr) sowie der Partie von Gastgeber Schweiz gegen Norwegen (21.00) ist in der ARD zu sehen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Das Finale am 27. Juli in Basel (18.00 Uhr) wird im ZDF gezeigt.

Das deutsche Team startet am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen (21.00 Uhr) in die EM, weiter geht es am 8. Juli in Basel gegen Dänemark (18.00 Uhr). Beide Duelle überträgt die ARD. Das dritte Gruppenspiel der Elf von Bundestrainer Christian Wück am 12. Juli in Zürich gegen Schweden (21.00 Uhr) ist im ZDF zu sehen.

Mögliches Halbfinale bei ARD

Bei einem Weiterkommen des deutschen Nationalteams überträgt das ZDF live das deutsche Viertelfinale, die ARD würde ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung live zeigen. Von allen deutschen Spielen gibt es außerdem Audio-Livestream-Übertragungen in der ARD Audiothek. Über die Verteilung der übrigen Spiele in der K.o.-Phase entscheiden die Sender kurzfristig.

Die noch vor der EM anstehenden Nations-League-Spiele der DFB-Elf sind ebenfalls live bei ARD und ZDF zu sehen: Schottland - Deutschland am Freitag sowie die Begegnung Deutschland - Niederlande am 30. Mai zeigt das ZDF. Die ARD überträgt das Rückspiel Deutschland - Schottland aus Wolfsburg am 8. April (auch bei KiKA) und das letzte DFB-Spiel vor der EM am 3. Juni in Österreich.