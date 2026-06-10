Das WM-Eröffnungsspiel findet an diesem Donnerstag in der legendären Fußballkathedrale statt. Doch für die Menschen in Mexiko-Stadt bringt es existenzielle Probleme mit.
Im Süden von Mexiko-Stadt schiebt sich der dichte Verkehr am Estadio Azteca vorbei. Schon aus der Ferne sieht man, wie der wuchtige Bau hinter den Häuserreihen emporragt. Auf dem großen Platz vor dem Aztekenstadion gehen Touristen für ein gutes Foto nah an den Gitterzaun heran. Mit Ehrfurcht blicken sie auf die geschwungenen Betonpfeiler, die das Stadion umschließen und den Eindruck vermitteln, als würde das ovale Dach darüber schweben.