Das WM-Eröffnungsspiel findet an diesem Donnerstag in der legendären Fußballkathedrale statt. Doch für die Menschen in Mexiko-Stadt bringt es existenzielle Probleme mit.

Im Süden von Mexiko-Stadt schiebt sich der dichte Verkehr am Estadio Azteca vorbei. Schon aus der Ferne sieht man, wie der wuchtige Bau hinter den Häuserreihen emporragt. Auf dem großen Platz vor dem Aztekenstadion gehen Touristen für ein gutes Foto nah an den Gitterzaun heran. Mit Ehrfurcht blicken sie auf die geschwungenen Betonpfeiler, die das Stadion umschließen und den Eindruck vermitteln, als würde das ovale Dach darüber schweben.

Das Aztekenstadion gehört zu den berühmtesten Arenen der Welt. Plaketten und Ergebnistafeln an der Fassade erinnern an wichtige Momente ihrer Geschichte, an den Triumphzug von Pelé bei der WM 1970, an die „Hand Gottes“ von Diego Maradona 1986. Nun, an diesem Donnerstag, wird im Aztekenstadion die WM 2026 eröffnet, die mexikanische Mannschaft trifft auf Südafrika. Zum dritten Mal ist das größte Fußballspektakel in Mexiko City zu Gast.

Profitiert von der Modernisierung des Stadions nur eine kleine Elite?

Doch es herrscht nicht nur Bewunderung. In den vergangenen Jahren wurde das Stadion aufwendig modernisiert. In der Umgebung wurden Straßen, Radwege und Haltestellen für den Nahverkehr errichtet. In dieser Zeit kamen auf dem Vorplatz immer wieder Gruppen für Proteste zusammen. Sie hielten Transparente hoch und schrieben mit dunkler Farbe „Unida democracia“ auf den Asphalt, übersetzt: „vereinte Demokratie“. Die Gruppen glauben, dass die Modernisierung nur einer kleinen Elite zu Gute kommt.

Mit dieser Elite ist vor allen Televisa gemeint, einer der größtem Medienkonzerne Lateinamerikas und Eigentümer des Aztekenstadions. Televisa plant in der Nähe der Arena einen großen Komplex mit Hotel, Einkaufszentrum und hochpreisigen Wohnungen. Die WM und dieses Bauprojekt könnten die soziale Ungleichheit weiter verschärfen, sagt die Schweizer Sozialanthropologin Monika Streule, die sich an der Iberoamerikanischen Universität in Mexiko City mit Stadtentwicklung befasst: „Die Mieten werden steigen und die Wasserknappheit könnte zunehmen“, warnt sie.

Glorreiche Historie: Nach dem WM-Finale 1970 wird Pelé gefeiert. Foto: dpa

Mexikos Hauptstadt liegt mehr als 2200 Meter über dem Meeresspiegel und leidet unter einer Wasserkrise. In etlichen Stadtteilen, wo überwiegend Menschen mit niedrigen Einkommen leben, kann das Grundwasser kaum noch erreicht werden. Hier übernehmen Tanklaster die Lieferung. Am Aztekenstadion hat sich der Konzern Televisa den Zugang zu einer wichtigen Wasserquelle gesichert. Aktivisten befürchten, dass dadurch Brunnen in umliegenden Gemeinden schneller versiegen könnten. Und auch die Touristen bei der Weltmeisterschaft könnten die Wasserversorgung erschweren.

Die Fußballgäste werden spätestens im Juli wieder abreisen, doch die ökologischen Belastungen bleiben. Nach der Zerstörung der Aztekenstadt Tenochtitlán haben die spanischen Eroberer das koloniale Mexiko-Stadt im 16. Jahrhundert errichtet – an den Ufern eines trocken gelegten Sees. Im 20. Jahrhundert ist die Metropole rasant gewachsen. Seither sinkt die Stadt immer weiter ab, in manchen Regionen zwei Zentimeter im Monat. An vielen Orten öffnen sich Erdlöcher, etliche historische Gebäude stehen schief. Am Aztekenstadion drückt die schwere Betonkonstruktion auf den Untergrund. Vor kurzem fotografierten Fans bei einem Spiel Betonteile, die von den Tribünen abgebrochen waren. Und im Umfeld analysieren US-Forscher mit Satellitentechnik die geologischen Bewegungen.

Belastungen für die Umwelt und das Gemeinwohl

Belastungen für die Umwelt und das Gemeinwohl wie diese prägen die Geschichte des Aztekenstadions seit mehr als sechs Jahrzehnten. In den frühen 1960er wollte die mexikanische Wirtschaft den Fußball als Unterhaltungsmedium für eine wachsende Mittelschicht etablieren. Televisa, gegründet 1955, kaufte damals einen lokalen Traditionsverein mit dem stolzen Namen „América“ und benötigte dafür eine Spielstätte. Televisa finanzierte den Bau des Aztekenstadions. Der Name sollte symbolisch an die mexikanische Geschichte vor der spanischen Kolonialisierung erinnern.

Im Endspiel 1986 schlug Argentinien die DFB-Elf mit 3:2 im Aztekenstadion. Foto: dpa

Im Mai 1966 wurde das Aztekenstadion im Süden von Mexiko City eröffnet, der damals noch landwirtschaftlich geprägt war. „Das Stadion gab einen Schub, um die Industrialisierung bis in diese Peripherie auszudehnen“, sagt Monika Streule. „Aber der Bau verschärfte auch die Verdrängung.“ Seit den 1950er Jahren waren Hunderttausende Menschen aus ländlichen Regionen in die Hauptstadt gezogen, auf der Suche nach Arbeit. Ausreichend Wohnungen gab es nicht. Daher entstanden Hunderte informelle Siedlungen. Die mexikanische Regierungspartei PRI reagierte zu jener Zeit autoritär. Und so ließ die Stadtregierung für den Bau des Aztekenstadions etliche Siedlungen räumen – auch mit Gewalt.

Noch vor einem Jahr war das Stadion eine gigantische Baustelle. Foto: Imago/Anadolu Agency

Bei den aktuellen Protesten schlugen Demonstrierende einen Bogen aus der Geschichte in die Gegenwart. Denn auch vor der WM 2026 mussten Geschäfte und Wohnungen für die neue Infrastruktur am Stadion weichen. Betroffen waren besonders die Viertel Santa Úrsula und Coyoacán. Dort leben viele Menschen indigener Herkunft, die überproportional von Armut betroffen sind. Damit schreitet die Gentrifizierung voran. Die Fußball-WM verstärkt eine Entwicklung, die bereits während der Coronapandemie an Fahrt aufgenommen hatte. 2022 ging die Regierung von Mexiko-Stadt eine Kooperation mit Unesco und Airbnb ein. Das Ziel: die Stadt als Zentrum für „digitale Nomaden“ zu bewerben. Seither ließen sich Tausende US-Amerikaner, die im Homeoffice arbeiten können, in der mexikanischen Hauptstadt nieder. Die Folge: steigende Mieten und Verdrängung.

Bei Bauprojekten mischt auch die organisierte Kriminalität mit

Die Bürgerinitiativen wählten als Ort für ihre Demonstrationen gegen Gentrifizierung auch das Aztekenstadion. „Doch mehrfach wurden sie von bewaffneten Gangs bedroht und angegriffen“, sagt Mauricio Salazar, der sich in der Organisation „Aluna Acompañamiento Psicosocial“ um Vertriebene kümmert. „Die Aktivisten wurden von den Gangs vor die Wahl gestellt: Entweder sie räumen das Gelände oder ihre Angehörigen werden entführt.“ Wer die Schläger beauftragt, lässt sich selten nachweisen. Es ist in Mexiko Tradition, dass bei Bauprojekten mit vielen Subunternehmen auch die organisierte Kriminalität mitmischt, etwa durch Geldwäsche oder die Zwangsrekrutierung von Arbeitern.

In Mexiko City existiert ein großer informeller Arbeitssektor. Rundum das Stadion beanspruchen bei der WM die Sponsoren der Fifa ihren Platz. Doch in einem größeren Radius hoffen lokale Händler, Verkaufsstände und Gastronomen auf Gewinne. „Es ist wahrscheinlich, dass die organisierte Kriminalität von diesen informellen Geschäften verstärkt Schutzgelder eintreiben wird“, sagt Mauricio Salazar. „So können neue Abhängigkeiten entstehen.“

Mexikos Regierung vermarktet das Aztekenstadion derweil als Symbol für die stolze Fußballgeschichte, aber auch für die Moderne. Künftig soll eine LED-Beleuchtung den Energieverbrauch senken. Das Ziel ist, dass die WM-Touristen öfter nach Mexiko zurückkehren werden. Schon jetzt haben Bürgerinitiativen Kundgebungen für die WM angekündigt. Sie wollen zeigen, dass das Turnier für viele Menschen kein Fortschritt ist, sondern das Leben erschwert.