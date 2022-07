1 In Manchester gewann England gegen Österreich mit 1:0. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Gelungener Auftakt vor Rekordkulisse: Englands Fußballerinnen haben einen erfolgreichen Einstand in die Mission Titelgewinn bei der Heim-EM hingelegt.















Mit einem verdienten Sieg ist Gastgeber England in die Fußball-Europameisterschaft der Frauen gestartet. Das Team der niederländischen Trainerin Sarina Wiegman bezwang am Mittwochabend im ersten Spiel der Gruppe A die Auswahl Österreichs mit 1:0 (1:0). Über 68 800 Zuschauer im ausverkauften Stadion Old Trafford von Manchester feierten am Ende die „Lionesses“ (Löwinnen), blieben ansonsten aber erstaunlich ruhig.

Das Tor des Tages erzielte Beth Mead vom FC Arsenal in der 17. Minute. England untermauerte damit seine Stellung als Turniermitfavorit und ist nun seit 15 Spielen ungeschlagen. Beim Aufeinandertreffen der beiden EM-Halbfinalistinnen von 2017 sahen sich die Österreicherinnen schnell dem Ansturm der Engländerinnen gegenüber. Beim Führungstor rettete Carina Wenninger zwar zunächst auf Torlinie. Die VAR-Technologie zeigte aber, dass der Ball drin war.

Austria-Team mit sieben Bundesliga-Profis

Vor allem Englands Linksaußen Lauren Hemp von Manchester City machte viel Druck, klare Torchancen gab es aber wenige. Das Austria-Team mit sieben Bundesliga-Profis in der Startelf musste ohne Lisa Kolb vom SC Freiburg (Corona-Erkrankung) und Maria Plattner von Turbine Potsdam (Schlüsselbeinbruch) antreten. Trikots mit den Namen der beiden zeigten ihre Mitspielerinnen bei der Nationalhymne.

Auch Nicole Billa, Deutschlands und Österreichs „Fußballerin des Jahres“ von 2021, konnte wenig für ihr Team ausrichten: Die Stürmerin von der TSG 1899 Hoffenheim verrichtete viel Laufarbeit, aber die letzte Präzision fehlte ihrer Mannschaft vorne. Im zweiten Spiel der Gruppe A treffen Norwegen und Nordirland am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/DAZN) in Southampton aufeinander.