Eröffnungsshow in Köln: Diese Spiele sind die Stars auf der Gamescom-Bühne

Die Gamescom öffnet am 22. August ihre Pforten in der Koelnmesse für alle Besucherinnen und Besucher. Doch bevor es mit der größten Videospielmesse der Welt losgeht, fand am Dienstagabend die Eröffnungsshow Opening Night Live statt. Mehr als 5.000 Medienvertreter, Content Creator und Besucher befanden sich im Publikum vor Ort. Mehrere Hunderttausend Gamer schauten sich die von Geoff Keighley (45) moderierte Show im Livestream an. Auf der Bühne präsentierten er und seine Gäste neues Material zu heißerwarteten Spielen wie "Monster Hunter Wilds" und "Indiana Jones und der Große Kreis".

Shooter eröffnen die Show

Keighley verlor wenig Zeit und freute sich, dass das erste Spiel des Abends nicht bereits an anderer Stelle im Internet verraten wurde: "Borderlands 4". Vom neusten Teil der Rollenspiel-Looter-Shooter-Reihe gab es zwar nur einen nichtssagenden Trailer ohne Spielmaterial zu sehen. Dafür bekamen Fans direkt die Info, dass der Titel im nächsten Jahr erscheinen soll.

Lesen Sie auch

Von einem Shooter zum nächsten: Die Produzenten von Raven Software kamen auf die Bühne um einen Ausschnitt aus der Kampagne von "Call of Duty: Black Ops 6" zu zeigen - erstaunlich ruhiges Material für ein Spiel der beliebten Reihe. Es ging um Spionage, Schleichen und Infiltration, erst gegen Ende gab es die bekannte Shooter-Action kurz zu sehen, die vor allem durch Licht- und Schatteneffekte sowie eine überraschende taktische Tiefe im Schusswechsel erstaunte.

Nach Filmen: Neues "Dune"-Spiel zeigt die riesigen Sandwürmer

Thematisch wechselte die Opening Night Live ins Weltall, als ein neuer Trailer zu "Dune Awakening" gezeigt wurde. Das Videospiel basiert auf den Büchern von Frank Herbert, aber erzählt eine eigene Geschichte. Nach einer kurzen Actionsequenz wurde das Spielkonzept erklärt. Spieler landen auf dem Wüstenplaneten Arrakis und haben ein Ziel: überleben. Zusammen mit weiteren Spielern können eigene Siedlungen gebaut oder die von anderen übernommen werden. Sie können den Wüstenplaneten mit dem Helikopter erkunden oder sich im Handel mit anderen Gruppierungen versuchen. Zum Schluss wurden die ikonischen Sandwürmer gezeigt, die Spieler im Kampf rufen können. Das Game soll Anfang 2025 für den PC erscheinen.

Von den riesigen Sandwürmern ging es weiter zu "Monster Hunter Wilds". Einer der Produzenten betrat mit einer Übersetzerin die Bühne und kündigte auf japanisch einen neuen Trailer an. Dieser gewährte einen Einblick in die Geschichte des Spiels und zeigte den Kampf gegen ein Monster. Das Material hob die tierischen Begleiter hervor, mit denen Gamer auf Monsterjagd gehen. Zudem wurde zur Freude vieler Fans noch eine der beliebten Kochsequenzen gezeigt, für die die Reihe bekannt ist.

Netflix kündigt "Squid Game" an

Für eine Überraschung sorgte Netflix. Der Streamingdienst kündigte zunächst einen Nachfolger für die Indiespiel-Reihe "Monument Valley" an und zeigte dann einen Trailer zu einem Spiel auf Basis des Serien-Megahits "Squid Game". Das Spiel umfasst die aus der Serie bekannten Disziplinen, die jedoch in Sachen Verrücktheit aufgedreht wurden. Spieler müssen sich in "Squid Game: Unleashed" vor Lava, Kreissägen und anderen Spielern retten.

Moderator Geoff Keighley holte als Gast daraufhin den "Black & White"-Macher Peter Molyneux (65) auf die Bühne, der "Masters of Albion" für den PC, an dem 20 Entwickler seit drei Jahren arbeiten, enthüllte. Der dazugehörige Trailer beginnt mit einer holprigen Kamerafahrt durch ein Fantasy-Dorf. Am Tag können Spieler im Dorf Essen für die Bewohner machen, es verwalten oder Gebäude gestalten. In der Nacht müssen Bewohner gegen Monster kämpfen und das Dorf verteidigen.

Superhelden und Filmlegenden

Die Show bot auch etwas für Superhelden-Fans. In einem Trailer für den Hero-Shooter "Marvel Rivals" traten Captain America und der Winter Soldier gegeneinander an. Auch Doctor Doom wurde gezeigt und es wurde verkündet, dass das Spiel am 6. Dezember erscheinen soll. Ein neuer Trailer zeigte außerdem das VR-Spiel "Batman: Arkham Shadow" für die Meta Quest 3. Der Titel erlaubt es Spielerinnen und Spielern in den Anzug des DC-Helden zu schlüpfen, durch Gotham City zu gleiten und Bösewichte zu bekämpfen. Auch Detektivarbeit nimmt einen großen Teil ein, Batman muss den sogenannten Rat King finden.

"Deadpool"-Regisseur kündigt Serie über Videospiele an

Für eine weitere große Überraschung sorgte "Deadpool"-Regisseur Tim Miller (59). Er kündigte in Zusammenarbeit mit Prime Video die Serie "Secret Level" an, die am 10. Dezember auf dem Streamingdienst erscheinen soll. Diese umfasst 15 Episoden auf Basis von verschiedenen Spielen - zu denen unter anderem "God of War", "Ghosts of Tsushima", "Armored Core" und der Rollenspielklassiker "Dungeons & Dragons" gehören.

Kurz vor Schluss der Opening Night Live war eine ikonische Figur der Filmgeschichte auf den Bildschirmen zu sehen: Indiana Jones. Es wurde neues Material für das kommende Spiel "Indiana Jones und der Große Kreis" gezeigt - mit für Fans der Filmreihe beliebten Elementen wie dem Erkunden von Ruinen, Artefakte sammeln oder auch Faustkämpfen. Ein rollender Fels, vor dem der Archäologe wegrennen muss, durfte natürlich auch nicht fehlen. Das Spiel soll am 9. Dezember für PC und Xbox-Plattformen erscheinen. Im Frühling nächsten Jahres soll der Titel zudem auf die PlayStation 5 kommen.

Die letzte Ankündigung des Abends war ein kurzer Trailer zu "Mafia: The Old Country". Das gezeigte Material verriet wenig über den Titel. Ein Entwickler erklärte, dass der neue Teil der "Mafia"-Reihe auf Sizilien im 20. Jahrhundert spielt.