6 Voll besetzte Bühne im Hegelsaal bei „Die Schöpfung - Erde an Zukunft“. Foto: HOLGER SCHNEIDER

Intensive Probenarbeit ging dem Eröffnungskonzert des Musikfestes voraus. Hans-Christoph Rademann leitete die Aufführung an der unter anderem zahlreiche Schulkinder beteiligt waren.









Wie viele Personen passen auf die Bühne des Hegelsaals? 100? 200? Deutlich mehr, nämlich an die 350 dürften es nun beim Eröffnungskonzert des Musikfests 2023 am vergangenen Freitagabend gewesen sein, der überwiegende Teil davon Kinder. Die hatten sich dicht an dicht zwischen Chor und Orchester der Gaechinger Cantorey gezwängt, um ihren Part von „Die Schöpfung - Erde an Zukunft“ zu singen, einem Projekt, das die Bachakademie schon 2022 sechsmal aufgeführt hat.