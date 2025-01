3 Das Karl-Marx-Monument ist Kulisse der großen Eröffnungsshow. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Mit einer großen Show und einem Festakt läutet Chemnitz das Jahr als Kulturhauptstadt Europas ein. Dazu werden Zehntausende Besucher erwartet. Was ist geplant?











Chemnitz - Nach 15 Jahren stellt Deutschland wieder eine europäische Kulturhauptstadt. Unter dem Motto "C the Unseen" bietet Chemnitz ein Jahr lang mehr als 200 Projekte und 1.000 Veranstaltungen. Zum Auftakt an diesem Samstag werden Zehntausende Besucher erwartet.