Eröffnungsfeier: Cannstatter Volksfest mit zwei Schlägen eröffnet

Auf dem Wasen herrscht nun wieder für 17 Tage Ausnahmezustand. Bis zum 12. Oktober wird auf dem zweitgrößten Volksfest der Welt in Stuttgart wieder getrunken, geschunkelt und gefeiert.
Stuttgart - Hoch die Krüge, es darf gefeiert werden: Mit dem traditionellen Fassanstich hat in Stuttgart das 178. Cannstatter Volksfest begonnen. Zwei Schläge brauchte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), bevor das Bier in den ersten Maßkrug floss - genau so viele wie im Vorjahr. Den ersten Krug überreichte Nopper zum letzten Mal an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der bei der Landtagswahl im März '26 nicht mehr antritt.