Die Räumlichkeiten des früheren D-Zügle am Waiblinger Bahnhof wurden komplett neu gestaltet. Der neue Pächter erzählt, wann der Imbiss Döner-Time öffnet und was geboten ist.

Als sich die Türe ganz kurz öffnet, werfen die beiden Waiblinger einen Blick hinein. „Das sieht aber gut aus“, sagen Gianfranco und Veronica Arturi. „Wir probieren immer wieder neue Döner-Imbisse aus.“ Und sie seien sich bereits jetzt schon sicher, dass sie bei dem neuen Döner-Imbiss vorbeischauen.

Die Räume wurden rundum neu gestaltet – die Holztische und passende Stühle in olivgrün stehen bereit. Foto: Eva Schäfer

Ein bisschen gedulden müssen sich die beiden – noch sind die Fensterfronten mit Folien abgeklebt. „Vegetarische Gerichte, Falafel, Grillgemüse, Salate, Pommes“ – das ist von außen in großen Lettern zu lesen. Im Inneren hat sich einiges getan in den ehemaligen Räumlichkeiten der frühere Kneipe D-Zügle. „Die Räume wurden rundum neu gestaltet, sie waren im Rohzustand“, erzählt Hüseyin Haveydi. Er wird das neue Bahnhofslokal gemeinsam mit seiner Frau Saskia Haveydi führen. „Wir haben Decken abgehängt, die Fliesen neu gemacht – alles ist neu hier, was man hier sieht“, sagt Hüseyin Dümrül. Der Chef der Firma Bauwelt aus Fellbach hat den Umbau des Imbisses mit seinem Team ausgeführt. Verzögerungen habe es aufgrund von Lieferschwierigkeiten gegeben. Das Interieur stamme aus der Türkei, sagt er. Beispielsweise auch die Tische aus Holz mit passenden Stühlen in olivgrün. „Alles Unikate“, sagt er. Die Fliesen an der großen Theke sind in Schwarz gehalten. Das sei ein Trend, der auch in vielen Imbissen in der USA zu beobachten sei und diesen hätten sie in dem neuen Imbiss aufgegriffen.

Die Fliesen der Theke sind in Schwarz gehalten- das sei ein Trend aus den USA, von dem sich der Pächter inspirieren ließ. Foto: Eva Schäfer

Auch eine grüne Dschungelwand aus Kunstblumen ist in dem Imbiss integriert. Darin leuchtet der neue Name Döner-Time. Schon ein anderer Imbiss habe diesen Namen getragen – und „Time“passe nun mal gut zu einem Bahnhof, sagt der neue Pächter. Er habe kräftig investiert, die Immobilie ist im Besitz der Deutschen Bahn. „Der Standort am Bahnhof Waiblingen ist gut, hier ist viel los“, sagt Hüseyin Haveydi.

Zur Neueröffnung gibt es Döner für 3 Euro

Der 31-Jährige bringt Erfahrung im Gastrobereich mit. Er hat früher mit seinem Onkel und seiner Mutter Imbisse in der Region betrieben. Nun steht der Eröffnungstermin fest: Am Montag, 28. Oktober, wird um 10.30 Uhr eröffnet. Als besondere Aktion soll dann der Döner für 3 Euro verkauft werden.

Ansonsten wird der Döner mit Hackfleisch für 7 Euro zu haben sein, ein Döner mit Scheibenfleisch soll 8,50 Euro kosten. Außerdem wird es unter anderem auch Pizza, Pommes, Pide, Lahmacun – ein Fladenbrot aus Hefeteig, das vor dem Backen dünn mit einer würzigen Mischung aus Hackfleisch, Zwiebeln und Tomaten bestrichen wird – und Gemüse geben. Auch Vegetarier sollen eine Auswahl an Gerichten vorfinden. Eine Internetseite zu dem neuen Bahnhofslokal soll noch zeitnah erstellt werden. Im Sommer ist eine Außengastronomie mit zahlreichen Plätzen möglich. Die Öffnungszeiten wollen die neuen Pächter an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Bisher seien sie noch nicht endgültig festgelegt.

Das Lokal Döner-Time befindet sich direkt am Bahnhof Waiblingen. Er ist nur wenige Schritte von den Bushaltestellen und Gleisen der S-Bahnen und Züge entfernt.