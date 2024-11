Eröffnung in Waiblingen: Markthalle ist nun in Betrieb

1 Nicole Pilu am Freitagvormittag kurz vor der Eröffnung der Markthalle. Foto: Julian Rettig

Kaffeespezialitäten, Gemüse, Obst und Feinkost: Am Waiblinger Marktplatz hat am Freitag die Markthalle eröffnet. Noch sind aber nicht alle Stände vergeben.











Die knallrote Siebträgermaschine hat schon ihren Platz in der neuen Markthalle in Waiblingen gefunden: Gleich beim Eingang versorgt der Waiblinger Sebastiano Pilu mit seinem Team künftig Kaffeefans mit ganzen Bohnen und gemahlenem Kaffee aus seiner kleinen Rösterei in der Ortschaft Hegnach. Aber natürlich werden im sanierten Fachwerkhaus am Marktplatz auch fachmännisch zubereiteter Espresso und andere Kaffeespezialitäten serviert.