In Murr ist am Wochenende Projekt eröffnet worden. Der dafür gegründete Verein hat mit dem Platz noch einiges vor. In Kornwestheim gibt es für ein ähnliches Vorhaben Schwierigkeiten bei der Stadtverwaltung.

Die Sonne knallt, und nach und nach trudeln am Samstagmittag immer mehr Hunde mit ihren Besitzern auf der Wiese zwischen Murr und Höpfigheim ein. Neugierig wird die neue Umgebung beschnüffelt, werden die Artgenossen begrüßt, und dann geht es ans Toben. Stefan Steiniger schaut sich alles entspannt an, ist zufrieden. Denn nach rund eineinhalb Jahren Kampf wird in diesem Moment aus einer Idee beim Gassigehen endlich Wirklichkeit. Er und seine Mitstreiter vom extra gegründeten Hundewiesen-Verein haben zur offiziellen Eröffnung der neuen Hundewiese eingeladen. Diese steht der Öffentlichkeit nun zur Verfügung – und wartet mit einem kleinen Agility-Parcours und einer Schleuse auf, auf der die Hunde in Ruhe abgeleint werden können. Dinge, die es auf anderen Plätzen im Landkreis nicht gibt.

Gemeinsamer Agility-Sport und Trainingseinheiten

„Wir würden hier in Zukunft gerne an den Wochenenden gemeinsamen Agility-Sport anbieten. Ab und an würden wir gerne auch einen Hundetrainer zu gemeinsamen Trainingseinheiten auf die Wiese holen“, sagt Stefan Steininger, der Vorsitzende des Hundewiesen Murr-Vereins. Alles in allem soll der Platz richtig belebt werden. Eine kleine Hütte, in der man Hunde-Spielsachen oder die Agility-Geräte lagert, ist in Planung. Ebenso wird an Schattenspendern für die bislang ganz in der Sonne gelegenen circa 2000 Quadratmeter großen Wiese gearbeitet. Die Wiese selbst wurde in den vergangenen Monaten schon als Hundewiese genutzt. Seit vergangenem Sommer war sie auch eingezäunt. Zu Ostern wurde der Platz jedoch dicht gemacht, um alles herzurichten für die große offizielle Eröffnung. „Damit er wieder richtig nutzbar ist“, sagt Steininger. Bänke und Mülleimer wurden neben den Agility-Geräten aufgestellt. Nun erstrahlt alles in neuem Glanz.

„Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie bürgerschaftliches Engagement funktionieren kann“, sagte der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch bei der Eröffnung. Der Gemeinderat sei der Idee nach einer Unterschriftenaktion offen gegenüber gestanden, es hätten jedoch einige Sachen geklärt werden müssen. Gemeinsam habe man mit Initiator Bernd Philipp nach Lösungen gesucht. Zwei Wiesen hätten zur Auswahl gestanden. Entschieden habe man sich letztlich für die in Richtung Höpfigheim, also am Ortsrand gelegen. Geklärt werden musste dann noch, wer sich für den Platz verantwortlich zeichnet. Aus diesem Grund gründete Bernd Philipp den gemeinnützigen Verein, der inzwischen 21 Mitglieder zählt. An diesen wurde der Platz nun für Null Euro verpachtet. Traurig: Bei der offiziellen Eröffnung konnte ausgerechnet Bernd Philipp nicht dabei sein. Er ist nach schwerer Krankheit zwischenzeitlich verstorben. Sicher hätte er sich aber darüber gefreut zu sehen, wie mehr als 20 Hunde sein Herzensprojekt bei der Eröffnung in Beschlag nahmen. „Es macht mich glücklich zu sehen, dass es weitergegangen ist“, sagt Philipps Nachfolger Stefan Steininger. Zumal es in der Umgebung nach wie vor nicht viele Hundewiesen gibt.

In Kornwestheim läuft der Kampf um eine Hundewiese noch

In Pleidelsheim, Zuffenhausen und Neckarwestheim findet man solche Plätze, in Kornwestheim wird seit einiger Zeit dafür gekämpft. Evelyn Kresse hat 383 Unterschriften für eine Hundewiese gesammelt und wäre sogar bereit, einen Verein zu gründen. Bislang beißt sie sich an der Verwaltung jedoch die Zähne aus.