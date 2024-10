Eröffnung im Stuttgarter Westen: Pinsa Manufaktur kann endlich am Bismarckplatz starten

1 Auf den Plakaten ist noch von September die Rede, nun ist es der 14. Oktober geworden, an dem das Restaurant öffnet. Foto: /Kathrin Haasis

Demnächst öffnet die Pinsa Manufaktur am Bismarckplatz im Stuttgarter Westen tatsächlich ihre Türen. Der Betreiber Bessem Lamari wollte zwar bereits im Frühjahr am neuen Standort loslegen, musste aber „einige Hürden" überwinden.











Am Montag, 14. Oktober, ist es endlich so weit: Die Pinsa Manufaktur am Bismarckplatz kann den Betrieb aufnehmen. „Eine längere Umbauphase und einige Hürden“ verzögerten die Eröffnung um mehrere Monate. Aber nun „freut sich das gesamte Team, den Gästen das neue Restaurant präsentieren zu dürfen“, sagt Bessem Lamari. Vor genau fünf Jahren und einem Monat hatte er sein erstes Pinsa-Lokal im Stuttgarter Westen gestartet und mit einem Abholservice durch die Pandemie gebracht. Mittlerweile sind Filialen in Ludwigsburg, Waiblingen und in der Schulstraße dazugekommen. Seine Keimzelle in der Bebelstraße wollte der Inhaber und Geschäftsführer eigentlich behalten, der Plan scheiterte allerdings am neuen Mietvertrag des Eigentümers.