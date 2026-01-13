Manche können es offenbar nicht erwarten: Da an der Pumptrack-Baustelle in Leonberg Zäune zerstört und die Anlage bereits benutzt wurde, veröffentlicht die Stadt einen Appell.
Im südlichen Bereich der alten Autobahntrasse entsteht in Leonberg derzeit ein Pumptrack. Für all jene, die nicht genau wissen, was das ist: Es handelt sich um eine Strecke, die mit dem Fahrrad – etwa Mountainbike oder BMX-Rad – und auch mit Scooter, auf Inlineskates oder auf dem Skateboard befahren werden kann. Das Ziel dabei ist, Geschwindigkeit mit der Verlagerung des eigenen Gewichts sowie mit Drücken und Ziehen aufzubauen – ohne großartig in die Pedale zu treten. Das können auch Kleinkinder schon mit dem Laufrad üben.