Eröffnung erst im Mai 2026: Böblinger Sportanlage Bussardstraße noch nicht fertig

Die Sanierung der Sport- und Freizeitanlage Bussardstraße kann in diesem Jahr nicht mehr abgeschlossen werden. Das teilt die Böblinger Stadtverwaltung mit. „Grund hierfür sind zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Qualität des Großspielfelds, die zu einer Verzögerung des Bauablaufs führten“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Arbeiten am Kunstrasen sowie am Kunststoffbelag können daher erst im Frühjahr 2026 fortgesetzt werden, sobald wieder durchgehend milde Temperaturen gegeben sind.“