1 VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez wird auf dem Transfermarkt heiß gehandelt. Foto: Baumann

An diesem Mittwoch startet der Transfermarkt, bis Oktober ist er in diesem Jahr der Transfermarkt geöffnet. Die Rollen sind so klar verteilt wie nie zuvor – auch die des VfB Stuttgart.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der Jahrmarkt der Sensationen öffnet unmittelbar nach Mitternacht. An diesem Mittwoch beginnt die Sommertransfer-Periode, das große Wechselspiel von Stars, Mitläufern und Talenten, die Zeit des Feilschens, Werbens und Bluffens, die in diesem Jahr zwar zwei Wochen später als bisher startet, dafür aber fünf Wochen länger dauert. Nicht wie sonst üblich am 31. August, sondern erst am 5. Oktober wird sich das Transferfenster wieder schließen.