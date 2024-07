Eröffnung des Parlaments steht an: Königin Camilla wird 77 - Herzliche Grüße - und ein wichtiger Termin

Eröffnung des Parlaments steht an

1 Königin Camilla feiert ihren 77. Geburtstag. Foto: imago/i Images / Pool / i-Images

Königin Camilla feiert ihren 77. Geburtstag. Der Palast schickt herzliche Glückwünsche. Im Laufe des Tages steht ein weiterer wichtiger Termin an.











Link kopiert



"Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, alles Gute zum heutigen Geburtstag", heißt es in einer Instagram-Story der britischen Königsfamilie zu Ehren des 77. Geburtstag von Königin Camilla am heutigen Mittwoch (17. Juli). Zu sehen ist die strahlende Ehefrau von König Charles III. (75) in einem olivgrün gemusterten Kleid beim Austausch mit Royal-Fans.