Eröffnung der Leipziger Buchmesse: Eine Branche im Widerstand – Buhrufe für den Minister

Immerhin hat sich Wolfram Weimer zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse getraut. Was er sich dort anhören musste, dürfte ihm nicht gefallen haben.

Normalerweise beginnt die Leipziger Buchmesse im ehrwürdigen Gewandhaus mit fantastischem Orgelgetöse, das den Blick auf den über dem Instrument prangenden Sinnspruch lenkt: Res severa verum gaudium - wahre Freude ist eine ernste Sache. Wie wahr. Denn eines muss man den ernsten Fragwürdigkeiten rund um das Agieren des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer doch zugutehalten: Überzeugender sind die fälligen Selbstversicherungen der Bedeutung des Kulturguts Buch selten ausgefallen als bei der Eröffnungsfeier am Mittwochabend. Durch Weimers Entscheidung, drei Buchhandlungen aus unüberprüfbaren Gründen die von einer unabhängigen Jury zuerkannte Auszeichnung zu entziehen, konnten sich die schönen Worte, die bei Gelegenheiten wie diesen zu hören sind, am konkreten Ernstfall beweisen.

Und das beginnt schon eine Stunde vorher draußen auf dem Platz. Die hier zu lesenden Sprüche sind nicht auf Lateinisch: „Weimer Rücktritt jetzt!“, „Gegen Zensur und Autoritarismus!“, „Rote Karte für Gesinnungsschnüffelei!“ Eine Buchhändlerin erinnert an die Vorgeschichte: die im letzten Herbst von dem rechtspopulistischen Krawallportal Nius lancierte Kampagne gegen angeblich linksextremistische Verlage. Jetzt, ein halbes Jahr später beim Buchhandlungspreis, scheine die Hetze gegen linke Akteure und Akteurinnen gewirkt zu haben.

Der bosnisch-kroatische Schriftsteller Miljenko Jergovic (rechts) mit dem Vorsteher des Börsenvereins Sebastian Guggolz Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Der Leipziger Bürgerrechtler Frank Richter, ein zentraler Akteur der friedlichen Revolution in der DDR, erzählt eine Episode aus seiner Schulzeit. Eines Tages sei er zum Direktor zitiert worden, man wisse etwas, was seiner Bewerbung zum Studium im Wege stehen könnte: „Auf meine Frage, um was es denn gehe, lautete die Antwort nur ,das sagen wir Ihnen nicht.‘“ Ähnlich lapidar die Auskunft, die die inkriminierten Buchhandlungen auf Nachfrage erhielten, worin die „verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse“ bestünden, die zu ihrem Ausschluss geführt haben.

Und damit ins Innere. Traditionell umrahmt das Gewandhausorchester die Eröffnung, in diesem Jahr dem Donau-Schwerpunkt der Messe gemäß eine von der Dirigentin Johanna Malangré geleitete Flussfahrt von Ligetis, stalinistische Kulturdoktrinen dissonant unterlaufendem „Concert Romanesc“ zu Johann Strauß’ Donauwalzer. Weimers Auftritt dagegen umrahmen empörte Buhrufe, skandierte Rücktrittsforderungen im Publikum und klare Worte seitens der Redner.

Der Vorsteher des Börsenvereins, Sebastian Guggolz, spricht über den Stolz auf seine Branche und die Buchöffentlichkeit, die in den letzten Wochen bewiesen hätten, wie stark, wie aufrecht, wie laut, wie widerständig sie sein können. Dem nur wenige Meter entfernten Adressaten in der ersten Reihe gibt er zu verstehen: „Wir lassen uns eben nicht einschüchtern durch politische Interventionen, die unsere Freiheit und Unabhängigkeit in Frage stellen wollen.“

Speziellen Ärger hat sich Weimer in Leipzig mit dem kurzfristigen Stopp des dringend notwendigen Erweiterungsbaus der Deutschen Nationalbibliothek eingehandelt, einer Art Fort Knox des gedruckten kulturellen Erbes, das nach der Vorstellung des Kulturstaatsministers künftig nur noch digital bestückt werden sollte. Hier hat der Protest offensichtlich gewirkt. Am Mittag wurde bekannt, dass das bereits fertig geplante Projekt nun doch in die Haushaltsverhandlungen eingebracht werden soll. Zur Genugtuung von Burkhard Jung, dem Leipziger Oberbürgermeister, der den Mut beschwört, einander zuzuhören, wozu auch die Ermöglichung eines Buchhandels gehöre, der Andersdenkende zu Wort bringe: „Wer die Orte stärkt, an denen Bücher entstehen, an denen Bücher gelesen, gehandelt und bewahrt werden, stärkt die Demokratie.“

Und Weimer selbst? Immerhin beweist er den Mut des Erscheinens. Gelächter, als er sich den Versammelten als einer der ihren präsentiert: „Auch ich bin Autor“. Manche mochten sich da erinnert fühlen an die unter dem poetischen Titel „Kopfpilz“ jüngst aufgetauchten lyrischen Jugendsünden. Seine Rede durfte man dagegen eher als eine Art rhetorisches Aussitzen verstehen. Er wiederholte, was er am selben Tag wohl schon vor dem Kulturausschuss des Bundestages gesagt oder verschwiegen hat. Kurz zusammengefasst: Jeder dürfe äußern, was er will, aber der Staat müsse keine Extremisten fördern. Wer aber darüber entscheidet, was als extremistisch zu gelten hat, blieb so offen wie das, was im konkreten Fall den entsprechend eingestuften Buchhandlungen vorgeworfen wird. Auf Verständnis stößt er damit nicht, trotz des Angebots, den Buchhandelspreis mit einer neuen Jury fortzuführen.

Um die Angst vor Vielfalt kreist die Dankesrede des bosnisch-kroatischen Schriftstellers Miljenko Jergović. Eine ihrer Folgen sind die Zerrüttungen, die sein Erzählband „ein verrücktes Herz“ aus den Trümmern des jugoslawischen Bürgerkrieges aufsammelt. Und vielleicht ist das ein nicht unerheblicher weiterer Kollateralschaden der Weimer-Affäre, dass dadurch das Eigentliche beinahe in den Hintergrund rückt: die „unschubladisierbare mäandrierende Menschlichkeit“, die Barbi Marković in ihrer zwischen Witz und Ernst eigenwillig schön changierenden Laudatio auf den Preisträger entfaltet. Andererseits war selten der Grenzverlauf zwischen Unverständnis und einnehmender Verständigung so klar gezeichnet. Begeisterter Beifall, der Rest ist Dreivierteltakt.