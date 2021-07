6 Zehn Marktstände starten ins Rennen – es sollen noch mehr werden. Foto: /Simon Granville

Jeden Donnerstag verkaufen lokale Händler nun ihre Waren auf dem Wochenmarkt in Remseck am Neckar. Den Zeitpunkt des Starts hat die Stadt klug gewählt.

Remseck - Zum ersten Mal waren am Donnerstag auf dem Remsecker Marktplatz Stände eines Wochenmarkts aufgebaut. Damit wird der Vorplatz des Rathauses endlich seinem Namen gerecht. Die Freude darüber steht dem Oberbürgermeister Dirk Schönberger ins Gesicht geschrieben. „Bisher hatte das Rathaus die Adresse Fellbacher Straße 2, jetzt ist es der Marktplatz 1“, sagt er stolz, „der Markt hat für uns eine riesen Symbolkraft.“

Die ersten Kunden, der Oberbürgermeister, Vertreter der Wirtschaftsförderung und natürlich die Marktbeschicker haben sich am Donnerstagnachmittag versammelt, um den Wochenmarkt offiziell zu eröffnen – sogar ein symbolisches Band haben sie durchtrennt. Dirk Schönberger spricht von einem Meilenstein der Stadtgeschichte. „Jetzt ist es auch tatsächlich eine Stadt“, sagt er. Nachdem Remseck 2004 zur Großen Kreisstadt wurde, habe ein Wochenmarkt bis dato noch gefehlt.

Eröffnung trotz Baustelle und Corona

Die Kunden freuen sich vor allem über die für einen Markt ungewöhnlichen Öffnungszeiten. „So können auch Berufstätige hier einkaufen“, sagt etwa Roswitha Kaufmann. Sigrid Valdix bestätigt: „Es gibt kaum Märkte, die nachmittags offen haben.“ In Remseck bieten die Händler nun donnerstags von 13 bis 18 Uhr Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Nudeln, gebrannte Mandeln und vieles mehr an.

Insgesamt konnte die Stadt zehn Beschicker gewinnen. „Ein paar Anfragen laufen noch, sodass wir nach den Sommerferien vielleicht mehr Stände haben“, sagt Susanne Nicolaus von der Wirtschaftsförderung. Derzeit steht wegen einer Baustelle nicht der ganze Marktplatz zur Verfügung. „Es war uns aber wichtig, trotzdem jetzt zu starten“, sagt der OB. Also trotz Baustelle und Corona – oder gerade wegen Corona? „In anderen Städten haben sich die Wochenmärkte seit der Pandemie noch mehr etabliert“, sagt Susanne Nicolaus.

Das hat offenbar zwei Gründe: Viele kochen mehr als früher und sie machen sich mehr Gedanken über frisches und regionales Essen. Das beobachtet unter anderem Daniel Henk, der auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt Obst und Gemüse verkauft. „Auch vielen jungen Leuten ist regionales Einkaufen wichtig“, sagt er, „wir haben Kunden in allen Altersklassen.“ Zu Beginn der Pandemie seien die Besucherzahlen in Ludwigsburg erst einmal zurückgegangen, so Henk. „Zu uns kommen auch viele Leute von außerhalb, die sich in die Cafés am Marktplatz setzen, aber die hatten dann ja zu“, sagt er. Insgesamt habe er seinen Umsatz aber gesteigert. Wegen Homeoffice seien unter der Woche viel mehr Leute gekommen als früher.

Mehr Personal nötig während Pandemie

Helmut Keim ist nun mit seinem Metzgerei-Stand in Remseck vertreten, verkauft aber auch auf Märkten in umliegenden Städten. „Seit Corona sind es wesentlich mehr Kunden“, sagt er, „es mussten sich ja alle selbst verpflegen, weil die Gastro und Kantinen zu hatten.“ Der einzige Nachteil daran sei für die Beschicker gewesen, dass es personell eng wurde. Gudrun Walker vom Bauern- und Geflügelhof in Aldingen hat deshalb schnell mehr Leute eingestellt und sie zu zweit oder zu dritt bedienen lassen. Sie ist mit ihrem Stand auch auf diversen Märkten in Stuttgartunterwegs, mit dem Hof aber in Remseck beheimatet. „Wir haben immer gesagt, wenn es hier mal einen Markt gibt, sind wir auf jeden Fall dabei“, sagt sie. Einen neuen Kundenstamm muss sie deshalb nicht aufbauen – viele Kunden des Hofladens zieht es jetzt auf den Wochenmarkt.