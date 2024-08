Eröffnung 2025: Tüv Süd baut neue Prüfstelle in Ludwigsburg

Tüv Süd baut neue Prüfstelle in Ludwigsburg

1 Der Spatenstich: (von links) Thomas Emmert (Tüv Süd), Sebastian Mannl (Bürgermeister für Infrastruktur und Service), Axel Bischopink (Tüv Süd), Manuel Said (Gebietsleiter Stuttgart bei Tüv Süd), Jan Weinmann (Wolfer & Goebel Bau), Maximilian Meszner (Tüv-Leiter Gebiet Ludwigsburg) und Paul Bäuerle (Tüv Süd). Foto: Tüv Süd

Der Konzern spricht mit dem Zwei-Millionen-Euro-Bau von einem „klaren Standortbekenntnis“. Für die Fahrzeugführer soll es manche Verbesserung geben.











Link kopiert



Moderne Architektur, Energiekonzept, PV-Anlage, E-Tankstelle, neueste Prüftechnik: Der Tüv Süd baut laut eigener Mitteilung ein neues Service-Center in Ludwigsburg. Der Spatenstich ist erfolgt, die Eröffnung für kommendes Frühjahr geplant. In den Neubau mit Verwaltungsgebäude in der Dornierstraße investiert der Tüv gut zwei Millionen Euro und spricht von einem „klaren Standortbekenntnis“.