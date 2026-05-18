Cate Blanchett hat auf dem Filmfestival in Cannes eine ernüchternde Bilanz der #MeToo-Bewegung gezogen. Der Aufschrei sei aus ihrer Sicht schnell verstummt.
Die zweifache Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (57) hat beim Filmfestival in Cannes eine ernüchternde Bilanz der #MeToo-Bewegung gezogen. "#MeToo wurde sehr schnell getötet", sagte der Hollywoodstar am Sonntag in einem moderierten Gespräch mit Festivalmoderator Didier Allouch. Der Aufschrei, der 2017 im Zuge des Weinstein-Skandals eine ganze Branche erschütterte, sei aus ihrer Sicht erstaunlich rasch wieder verstummt.