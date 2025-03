Erntestart: In Fellbach startet die Spargelsaison: So teuer wie Rindfleisch

In Fellbach startet die Spargelsaison: So teuer wie Rindfleisch

Dank der frühlingshaften Temperaturen beginnt beim Spargelhof Bauerle die Erntezeit. Für das exklusive Gemüse werden zwischen neun und zwölf Euro pro Pfund aufgerufen.











Noch handelt es sich beim Spargel im Supermarktregal um weit gereiste Ware. Die ersten Transportboxen mit dem edlen Stangengemüse sind in Griechenland gewachsen, aus Spanien angekarrt oder gar aus Anbaugebieten in Peru eingeflogen worden. Mit Frische hat das oft nicht mehr viel zu tun, mit den langen Reisewegen leidet auch der Geschmack. Doch mit den frühlingshaften Temperaturen hat jetzt auch in der Region die Spargelernte begonnen – direkt vor der Haustür der Verbraucher.