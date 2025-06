1 Wer noch einmal Spargel essen will, hat nun die letzte Chance. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die Preise waren einem Verband zufolge stabil, am Anfang und Ende der Saison etwas höher als in den Vorjahren. Wer noch Spargel kaufen will, muss sich ranhalten.











Wer noch deutschen Spargel genießen will, der muss sich ranhalten: Die Erntesaison endet am Dienstag - traditionell am Johannistag (24.06.). Spargelanbauer zeigen sich mit der Saison zufrieden.