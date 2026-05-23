Ernte in Waiblingen: Stundenlang auf den Knien im Erdbeerfeld – „Es ist eine normale, faire Arbeit“

Für Erntehelfer Costa Neacșu aus Rumänien ist das Pflücken für den Hofmarkt Schmid „nicht schwer“ – obwohl er jede einzelne Erdbeere von Hand pflückt und in die Verkaufsschale legt.

Gebückt, in der Hocke oder auf den Knien arbeiten sich die Erntehelfer Reihe für Reihe durch das Feld. Mit geübten Handgriffen fahren sie durch das dichte, grüne Blattwerk, suchen konzentriert nach reifen Früchten und entscheiden in Sekundenbruchteilen, welche Erdbeeren gepflückt werden können und welche noch reifen müssen.

Auf dem Feld des Hofmarkts Schmid in Waiblingen-Neustadt (Rems-Murr-Kreis) arbeitet auch Costa Neacșu aus Rumänien. Er trägt einen violetten Kapuzenpullover, darunter ein dickes graues T-Shirt mit schwarzem Kragen, dazu eine verspielte braun-grün-rote Hose und grüne Gummistiefel. In seinem gebräunten Gesicht zeichnen sich zahlreiche Lachfalten ab. Er hilft seit zwei Jahren bei der Erdbeerernte vom Hofmarkt Schmid aus und wohnt während der Saison mit den anderen Saisonkräften zusammen.

Erdbeer-Ernte in Waiblingen: „Das ist wie eine große Familie“

Wie viele Erdbeeren er pflückt, ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Das hänge davon ab, wie viele Erdbeeren gerade reif sind, erklärt er. Normalerweise füllt er zwei Kisten pro Stunde. Neacșu spricht ruhig und unaufgeregt, seine Worte untermalt er mit kleinen Handbewegungen. Auf die Frage, ob die Arbeit schwer sei, schüttelt er den Kopf: „Es ist eine normale, faire Arbeit. Sie ist nicht schwer“, sagt er.

Anders als bei der Spargelernte sind auf dem Feld auch mehrere Frauen im Einsatz. Sie tragen meist Pullover oder Westen. Einige von ihnen haben die Kapuze über die Stirn gezogen, andere ein Stirnband oder eine Mütze auf. Manche schützen ihre Knie mit Knieschonern. Fast alle stecken in Gummistiefeln. Trotz der körperlich anstrengenden Arbeit wirken ihre Bewegungen ruhig und routiniert.

In der Luft liegt der süßliche Duft der Erdbeeren. Zwischen den langen grünen Reihen leuchten immer wieder knallrote Früchte hervor. Auf dem Boden liegt eine Schicht aus Stroh. Sie schützt die empfindlichen Erdbeeren vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Zum Auftakt der Saison sind rund 20 Erntehelfer auf dem Feld am Galgenberg in Waiblingen im Einsatz. „Wir haben gerade noch die Anfangsbesetzung“, erklärt Daniel Schmid. Er steht in Jeans und beigem Rollkragenpullover auf dem Stroh zwischen den Reihen, darüber trägt er eine schwarze Fleecejacke. „Hofmarkt Schmid“ ist dort in Grün und Rot eingestickt. Er ist der Geschäftsführer des Familienunternehmens und beschäftigt die Saisonkräfte.

Zwischen den grünen Blättern leuchten bereits die ersten reifen Erdbeeren hervor. Foto: Gottfried Stoppel

Die Pflücker stammen alle aus Rumänien. Viele von ihnen kommen seit Jahren immer wieder. Von Mai bis Juli oder Mitte August – je nachdem, wie lang die Saison geht. „Das ist wie eine große Familie“, sagt Schmid. Oft organisieren die Mitarbeiter neue Helfer selbst, indem sie Freunde oder Verwandte mitbringen.

Während der Saison wohnen die Arbeitskräfte teilweise direkt auf dem Hof, teilweise in einem renovierten Bauernhaus in der Schmidener Straße in Waiblingen. Dort teilen sich meist zwei Personen ein Zimmer. Einige Pärchen haben sich während der Arbeit in Waiblingen kennengelernt und später sogar geheiratet.

Kühle Nächte bremsen die Erdbeerernte

8 Kilogramm Erdbeeren pro Stunde pflückt ein Erntehelfer zu Beginn der Saison.

Für den Erzeuger ist der Beginn der Erdbeerzeit etwas ganz Besonderes: „Wenn ich die ersten Erdbeeren finde und die ersten Früchte reif sind, dann habe ich ein richtig gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass der Sommer beginnt“, sagt er und lächelt.

Noch läuft die Ernte langsam an. Das liegt laut Daniel Schmid vor allem an den Nächten, die zuletzt sehr kühl waren und das Wachstum der Früchte gebremst haben. Doch der Familienunternehmer zeigt sich optimistisch: Mit den steigenden Temperaturen in den kommenden Tagen rechnet er mit deutlich mehr reifen Erdbeeren.

Von Hand gepflückt und sofort sortiert

Der Arbeitstag der Erntehelfer beginnt in der Regel zwischen sechs und sieben Uhr morgens. Wenn es wärmer wird, starten die Pflücker teilweise schon um fünf Uhr, um der Mittagshitze zu entgehen. Jeder bekommt eine Reihe zugeteilt. Neben sich her schiebt oder trägt er einen Metallkorb, in dem eine sogenannte Erdbeersteige steht – eine flache Transportkiste mit zehn kleinen Erdbeerschalen. Dort werden die Früchte abgelegt.

In die Schalen kommen nur die Früchte, die bereits reif sind. „Jeder hat im Prinzip die Aufgabe, die Erdbeeren am Feld verkaufsfertig zu pflücken und in die Schalen zu legen“, erklärt Daniel Schmid. Eine zusätzliche Sortierung ist nicht nötig. Faulige und beschädigte Erdbeeren werden direkt aussortiert. Der Produzent hält eine Frucht hoch und mustert sie kritisch. Sie wurde von einer Schnecke angefressen. „Mist“, sagt er und tritt sie platt.

Wer Erdbeeren erntet, muss schnell entscheiden können. Reif ist eine Frucht dann, wenn sie gleichmäßig rot durchgefärbt ist. Ist an der Spitze noch ein hellgrüner Bereich zu sehen, sollte sie noch etwas hängenbleiben. Zu dunkelrote Früchte gelten dagegen fast schon als überreif und bekommen schnell Druckstellen.

Der Blick für die richtige Frucht

Bei optimalen Bedingungen ernten geübte Pflücker zwischen zehn und 20 Kilogramm Erdbeeren pro Stunde. „Alles darunter ist nicht so gut“, meint Schmid. Im Moment sind jedoch noch nicht so viele Erdbeeren reif und einige davon müssen aufgrund der Schäden durch den Regen aussortiert werden. Da gelten acht Kilo Erdbeeren pro Stunde – das entspricht etwa ein bis zwei vollen Steigen – schon als gutes Ergebnis.

Daniel Schmid demonstriert die Technik. Mit zwei Fingern greift er an den Stiel, knickt ihn leicht ab – und die Erdbeere löst sich nahezu von selbst. Anschließend wandert sie direkt in eine der kleinen Schalen. Während des Rundgangs probiert er immer wieder einzelne Früchte. Er beißt hinein, nickt zufrieden und sagt schmunzelnd: „Die schmecken so gut.“

Als Costa Neacșu all seine Schalen mit Erdbeeren gefüllt hat, trägt er sie zu einem weißen Transporter am Rand des Feldes. Der Kofferraum und die Seitentüren des Wagens stehen offen, sodass der Erntehelfer die Palette dort einfach abstellen kann. Ein paar Meter weiter holt er sich Nachschub. Aus großen Pappkartons nimmt er sich leere Schalen, setzt sie in eine Steige ein und kehrt in die Reihen zurück. Dann beginnt alles von vorn.