Ernte in Waiblingen: Stundenlang auf den Knien im Erdbeerfeld – „Es ist eine normale, faire Arbeit“

Für Erntehelfer Costa Neacșu aus Rumänien ist das Pflücken für den Hofmarkt Schmid „nicht schwer“ – obwohl er jede einzelne Erdbeere von Hand pflückt und in die Verkaufsschale legt.
Gebückt, in der Hocke oder auf den Knien arbeiten sich die Erntehelfer Reihe für Reihe durch das Feld. Mit geübten Handgriffen fahren sie durch das dichte, grüne Blattwerk, suchen konzentriert nach reifen Früchten und entscheiden in Sekundenbruchteilen, welche Erdbeeren gepflückt werden können und welche noch reifen müssen.