Ernte in Baden-Württemberg

1 Die Flüchtlinge sollen bei der Ernte eingesetzt werden, um die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Fabian Sommer

Die Landwirtschaft ist auf Erntehelfer aus dem Ausland angewiesen, die derzeit nicht nach Deutschland können. Innenminister Thomas Strobl und Agrarminister Peter Hauk schlagen deshalb vor, dass Flüchtlinge stattdessen arbeiten sollen.

Stuttgart - Innenminister Thomas Strobl und Agrarminister Peter Hauk haben sich für den Einsatz von Flüchtlingen als Erntehelfer während der Coronakrise ausgesprochen.

„In Baden-Württemberg haben wir rund 68 000 Flüchtlinge mit einem Schutzstatus, die im Land bleiben und arbeiten dürfen“, teilten die beiden CDU-Minister am Donnerstag in Stuttgart mit. „Wir wollen diese Flüchtlinge in Arbeit bringen – Arbeit dient der Integration.“ Der Einsatz von Erntehelfern sei dringend notwendig, um die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln sicherzustellen. Hauk betonte, es dürfe keine Denkverbote geben.