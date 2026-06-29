Ernte im Rems-Murr-Kreis: Hitze beendet Erdbeersaison auf dem Feld in Fellbach früher als erwartet

Die Hitzewelle setzt den Erdbeerbauern im Rems-Murr-Kreis zu. In Fellbach wurde die Ernte bereits eingestellt, in Waiblingen läuft sie nur noch eingeschränkt.

Die Hauptsaison der Erdbeeren endet in diesem Jahr früher als erwartet. Grund dafür ist die aktuelle Hitzewelle, die in Baden-Württemberg am vergangenen Wochenende ihren Höhepunkt erreichte. Bereits am 20. und 21. Juni habe ein großer Teil der süddeutschen Betriebe die Erdbeerernte eingestellt, teilte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) mit. Auch auf dem Schmidener Feld in Fellbach ist die Erdbeerernte bereits vorbei.

Normalerweise dauert diese auf dem Freilandbetrieb rund acht Wochen, etwa von Mitte Mai bis Mitte Juli. In diesem Jahr war jedoch schon am 22. Juni Schluss. „Wenn das Wetter etwas angenehmer gewesen wäre, hätten wir vermutlich noch Erdbeeren“, sagt Phillip Bauerle. Er arbeitet im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern und berichtet, dass es seit Jahren keine vergleichbare Situation gegeben habe.

Wenn die Sonne die Erdbeeren verbrennt

Die hohen Temperaturen hätten dazu geführt, dass die Früchte schneller weich werden und verderben. Vor allem direkte Sonneneinstrahlung setze den empfindlichen Erdbeeren zu. „Die kriegen ganz schnell Sonnenbrand“, erklärt der Produzent. Zunächst würden die Erdbeeren dunkler, später entstünden helle Stellen. Solche Früchte seien dann nicht mehr verkaufsfähig.

Die Erdbeer-Pflanzen leiden unter hohen Temperaturen. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Manche Betriebe spannen Schattennetze über ihre Felder, um die Früchte vor der Sonne zu schützen. Bauerle selbst hat darauf in diesem Jahr bewusst verzichtet – da die Ernte zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten war.

Trotz des frühen Saisonendes zieht der Erzeuger keine schlechte Bilanz. Die Ernte sei zwar kurz gewesen, dafür aber ertragreich. „Mit den Erntemengen sind wir echt zufrieden“, sagt er. Die Hitze habe das Saisonende zwar vorgezogen, große wirtschaftliche Einbußen habe es dadurch aber nicht gegeben.

Ernte in Waiblingen läuft noch

Während auf dem Feld von Phillip Bauerle in Fellbach die Erdbeerernte bereits beendet ist, läuft sie beim Hofmarkt Schmid auf dessen Feldern in Waiblingen noch. Dort werden aktuell späte Sorten geerntet, die noch länger Früchte tragen. Doch auch hier macht die Hitze den Pflanzen schwer zu schaffen. Laut Daniel Schmid, dem Geschäftsführer, können die Erdbeeren nur noch morgens zwischen fünf und elf Uhr gepflückt werden. Danach werde es für die empfindlichen Früchte zu heiß.

Unter der extremen Hitze geraten die Pflanzen laut Schmid in eine Art Notfallmodus. Um sich am Leben zu erhalten, entzieht die Pflanze den Früchten das Wasser. In der Folge verlieren die Früchte an Qualität und werden weich. Um die Pflanzen am Leben zu halten, müssen sie intensiv bewässert werden – ein Aufwand, der für den Betrieb mit hohen Kosten verbunden ist.

Was die Hitze für die nächste Ernte bedeutet

Auf dem Schmidener Feld und den Feldern in Waiblingen wachsen ausschließlich sogenannte Frühjahrsträger, die nur einmal im Jahr Früchte tragen. Auswirkungen auf die Ernte im Herbst habe die Hitze daher nicht. Sorgen machen sich die Erzeuger trotzdem. Denn einige Pflanzen sollen ins nächste Jahr übernommen werden. „Wir müssen schauen, wie die mit der Hitze klarkommen“, sagt Bauerle. Im schlimmsten Fall könnten alle eingehen.

Mit Blick auf andere Obst- und Gemüsesorten fällt die Bilanz der Erzeuger unterschiedlich aus – auch, weil sie unterschiedliche Produkte anbauen. Bauerle bleibt vorerst relativ gelassen: Die Kirschenernte sei zwar bereits beendet, das sei zu diesem Zeitpunkt aber nicht ungewöhnlich. Beim frisch gepflanzten Spargel bereite ihm aktuell vor allem die Trockenheit Sorgen, weshalb die Pflanzen regelmäßig bewässert werden müssten.

Schmid beobachtet dagegen bei seinen Himbeeren deutliche Hitzeschäden. Die Früchte hingen oft ungeschützt in der Sonne. „Die sind dann wie gebacken im Backofen“, sagt er. Beide Produzenten hoffen nun auf einen Wetterumschwung – und darauf, dass die Pflanzen sich durch Regen und gemäßigte Temperaturen erholen können.