Ernte im Rems-Murr-Kreis: Hitze beendet Erdbeersaison auf dem Feld in Fellbach früher als erwartet

Die Hitzewelle setzt den Erdbeerbauern im Rems-Murr-Kreis zu. In Fellbach wurde die Ernte bereits eingestellt, in Waiblingen läuft sie nur noch eingeschränkt.
Die Hauptsaison der Erdbeeren endet in diesem Jahr früher als erwartet. Grund dafür ist die aktuelle Hitzewelle, die in Baden-Württemberg am vergangenen Wochenende ihren Höhepunkt erreichte. Bereits am 20. und 21. Juni habe ein großer Teil der süddeutschen Betriebe die Erdbeerernte eingestellt, teilte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) mit. Auch auf dem Schmidener Feld in Fellbach ist die Erdbeerernte bereits vorbei.