Ernte im Rems-Murr-Kreis: Erdbeerbauern erwarten ein „Bomba-Gesälz“

2025 ist ein gutes Erdbeer-Jahr – Qualität und Quantität stimmen, die Früchte haben ein „tolles Aroma", sagen die Anbauer. Foto: Ingrid Sachsenmaier

Die Erdbeer-Ernte im Remstal ist außergewöhnlich – die Früchte haben viel Aroma. Das Wetter spielt mit, es ist (noch) nicht zu warm und oft bedeckt. Doch am Wochenende wird es heiß.











Die Erdbeer-Ernte ist in vollem Gange. Die Erdbeere ist mit Abstand die beliebteste Frucht der Deutschen, liegt sogar vor dem Apfel. Für 79 Prozent, also jeden vierten, ist die Erdbeere die absolute Lieblingsfrucht. Dieses Jahr kommen ihre Fans auf ihre Kosten und – zumindest im Remstal – die Erdbeer-Anbauer regelrecht ins Schwärmen. Sie sparen nicht mit Superlativen: „Noch schöner geht nicht.“ Für Landwirte ist so ein Lob eher ungewöhnlich. Die Meinung und Freude von Mathias Kilburger in Weinstadt-Beutelsbach, Philipp Bauerle in Fellbach-Schmiden und Joachim Mergenthaler in Waiblingen-Hegnach fällt unisono aus: „Dieses Jahr ist bis jetzt ein tolles Erdbeerjahr. Die Früchte sind super aromatisch. Es gab keinen Frost, und das Wetter ist ideal.“