Ernte-Aktion „Gelbes Band“: Obst für den Eigengebrauch kostenlos ernten

Die Stadt Ludwigsburg setzt ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und beteiligt sich an der Ernte-Aktion „Gelbes Band“.

Auch Ludwigsburg setzt nun ein sichtbares Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und für die Wertschätzung natürlicher Ressourcen: Ab sofort kennzeichnen gelbe Bänder Obstbäume, deren Früchte von der Öffentlichkeit kostenlos und ohne Rücksprache für den Eigenverbrauch geerntet werden dürfen. Die Idee geht auf die Ernte-Aktion „Gelbes Band“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zurück.

Schon erste Bäume markiert

Über die Stadt verteilt können Spaziergänger nun mit gelben Bändern gekennzeichnete Bäume auf städtischen Grundstücken entdecken. So sind am Römerhügel heute schon die ersten Bäume markiert. Weitere werden folgen, unter anderem auf der Grünanlage Hungerberg, dem Römischen Gutshof und der Erlebniswiese Neckarweihingen.

Im Umgang mit den Bäumen und deren Umfeld gibt es einige Hinweise zu beachten:

• Obst darf nur an Bäumen mit einem gelben Band geerntet werden.

• Dabei sollte achtsam und behutsam mit der Natur und dem Eigentum anderer Menschen umgegangen werden.

• Geerntet werden sollte nur, was in Reichweite am Baum hängt oder auf dem Boden liegt.

• Leitern oder ähnliches sind nicht erlaubt.

• Geerntet werden darf nur für den Eigenverbrauch

• Vor dem Verzehr sollte das Obst gut gewaschen werden.

Auch private Besitzer können ihre Bäume markieren

Auch private Besitzer können ihre Obstbäume mit gelben Bändern kennzeichnen. Dabei empfiehlt es sich, die vorgefertigte Infotafel mit Informationen zum Nutzungsverhalten „Gelbes Band“ durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gut sichtbar vor Ort anzubringen.