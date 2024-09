Das legendäre Glastonbury-Festival in Großbritannien könnte im nächsten Jahr ein weiteres musikalisches Highlight bieten. Angeblich soll Cher (78) derzeit über ihre Teilnahme verhandeln.

Folgt sie als Legende auf Shania Twain?

Laut "The Sun" befindet sich die US-Amerikanerin in Gesprächen mit den Machern des Festivals in Somerset, das jeweils Ende Juni stattfindet. Die britische Zeitung zitierte eine Quelle mit den Worten: "Es hat lange gedauert, aber sie führt nun endlich ernsthafte Gespräche mit Glastonbury über ihren Auftritt als Sängerin im Legenden-Slot." In diesem Jahr war in dem Rahmen Shania Twain (59) zu sehen.

"Alles ist noch in der Planungsphase, aber Cher hofft, nächstes Jahr einige Konzerte in Großbritannien spielen zu können, und Glastonbury könnte eines davon sein." Eine große Tour wolle die "Believe"-Sängerin hingegen nicht mehr machen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Cher bei Radio 2 betont, dass sie sich einen Auftritt in Glastonbury vorstellen könne: "Das würde ich gerne", sagte sie dort im Interview. Zuletzt tourte sie 2019 durch Großbritannien.

Greatest-Hits-Album und Memoiren

Die Fans können sich auf jeden Fall auf weitere Neuigkeiten von ihrem Star freuen: Am 20. September erscheint das erste Greatest-Hits-Album seit 20 Jahren. "Forever" enthält 21 Titel aus ihrer 60-jährigen Karriere. Zwei Monate später, am 19. November, kommt das Buch "Cher: The Memoir, Part One" auf den Markt. 2025 soll dann "Cher: The Memoir, Part Two" folgen.