Nachdem er in ein Krankenhaus auf Teneriffa eingeliefert wurde, hat jetzt der Leibarzt von König Harald den Monarchen persönlich untersucht. Der Arzt entwarnt und spricht im gleichen Atemzug von einer "ernsten Angelegenheit".
Am gestrigen Abend wurde bekannt, dass der 89-jährige norwegische König Harald V. in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Monarch hielt sich mit seiner Ehefrau Königin Sonja (88) im Urlaub auf Teneriffa auf. Behandelt werden musste er wegen einer Infektion und Dehydrierung. In der Zwischenzeit ist auch der Leibarzt des ältesten herrschenden Monarchen Europas auf Teneriffa eingetroffen und hat Harald untersucht. "Der allgemeine Gesundheitszustand des Königs ist gut", erklärte Bjørn Bendz im Anschluss.