Nachdem er in ein Krankenhaus auf Teneriffa eingeliefert wurde, hat jetzt der Leibarzt von König Harald den Monarchen persönlich untersucht. Der Arzt entwarnt und spricht im gleichen Atemzug von einer "ernsten Angelegenheit".

Am gestrigen Abend wurde bekannt, dass der 89-jährige norwegische König Harald V. in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Monarch hielt sich mit seiner Ehefrau Königin Sonja (88) im Urlaub auf Teneriffa auf. Behandelt werden musste er wegen einer Infektion und Dehydrierung. In der Zwischenzeit ist auch der Leibarzt des ältesten herrschenden Monarchen Europas auf Teneriffa eingetroffen und hat Harald untersucht. "Der allgemeine Gesundheitszustand des Königs ist gut", erklärte Bjørn Bendz im Anschluss.

Leibarzt spricht von "ernster Angelegenheit" Die Einschätzung des Leibarztes des Königs gab der norwegische Palast bekannt. Der Monarch spreche "gut auf die Behandlung an", heißt es weiter in der heutigen Mitteilung. "Die Infektion geht auf eine Hautinfektion an einem seiner Beine zurück. Der König wird noch einige Tage zur Beobachtung und weiteren Behandlung im Krankenhaus bleiben."

Die weiteren Worte von Bendz lassen jedoch aufhorchen. "Wenn Menschen im Alter von fast 90 Jahren mit einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist das eine ernste Angelegenheit", erklärte der Arzt. Nun sei es "wichtig, dass wir uns einen guten Überblick über den Gesundheitszustand des Königs verschaffen und ihn kontrollieren, bevor er entlassen wird - auch wenn sein Zustand derzeit stabil ist".

König Haralds lange Krankengeschichte

Das nächste Update zum Gesundheitszustand Haralds kündigte der Palast für den Donnerstagnachmittag an. Haralds Einlieferung in das Hospital Universitario Hospiten Sur auf Teneriffa war am Mittwochabend bekannt geworden. Der König hatte in der Vergangenheit schon mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So musste er etwa im Februar 2024 im Urlaub in Malaysia wegen eines Infekts in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Damals wurde dem Monarchen noch vor Ort ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt. Dann ging es mit einem medizinischen Evakuierungsflug zurück nach Norwegen. In einer Klinik in Oslo konnte ihm schließlich erfolgreich ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt werden.

Marius Borg Høiby drohen 16 Jahre Haft

Die Gesundheitsprobleme von König Harald fallen in eine für das norwegische Königshaus ohnehin schon schwierige Zeit. In Oslo muss sich derzeit Marius Borg Høiby (29), der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), vor Gericht verantworten. Die Anklage umfasst insgesamt 38 Punkte, darunter vier Vorwürfe der Vergewaltigung nach norwegischem Recht. Høiby drohen bis zu 16 Jahre Haft. Er weist seit Prozessbeginn die Vergewaltigungsvorwürfe zurück und betont, der Sex sei stets einvernehmlich gewesen.

Seine Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, geriet indes zuletzt auch wegen ihrer Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) in die Kritik. Nahezu 400 Nachrichten und E-Mails zwischen Mette-Marit und Epstein aus den Jahren 2011 bis 2014 sind in den bereits veröffentlichten Epstein-Ermittlungsakten dokumentiert. Zudem gab es mehrere Treffen, wie unter anderem die norwegische Zeitung "VG" berichtete.