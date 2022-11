1 Bei dieser Anfrage schaute nicht nur Erling Haaland verblüfft. Foto: AFP/ADRIAN DENNIS

Der englische Siebtligist Ashton United hat mit einer kuriosen Aktion für Wirbel gesorgt. Der Club fragte bei Manchester City wegen einer Leihe von Stürmerstar Erling Haaland an – und begründete dies einleuchtend.















Link kopiert

Erling Haaland zählt derzeit zu den begehrtesten und besten Fußballern der Welt. Da mutet es doch sehr seltsam an, dass Ashton United Interesse zeigt – an einer Leihe. Der Verein spielt in England in der siebten Liga. Kein Witz. Dennoch hat der Club mit einer entsprechenden Anfrage bei Meister Manchester City für reichlich Wirbel gesorgt. „Das ist kein Scherz, wir warten auf eine Antwort“, schrieb der Klub bei Twitter. Nach der Bekanntgabe der Anfrage bei City brach die Internetseite von Ashton zusammen.

Hintergrund der trotz gegenteiliger Beteuerungen nicht ganz ernst gemeinten Idee ist die WM-Pause: Weil City wegen der Endrunde in Katar erst am 23. Dezember wieder spielt (im Ligapokal gegen den FC Liverpool), hat Haaland nach dem Länderspiel mit Norwegen am Sonntag gegen Finnland über einen Monat Pause. Norwegen hat das Turnier verpasst, Ashton will Haaland für 28 Tage ausleihen.

Besser als Golf spielen

„City spielt nicht und wir würden gerne helfen, indem wir Erling fit halten“, sagte Teammanager Michael Clegg in einer Stellungnahme: „Das ist doch sinnvoller, als wenn er sechs Wochen lang Golf spielen würde.“

Ashton hat als Tabellenelfter der Northern Premier League Premier Division in 19 Begegnungen nur 23 Tore zustande gebracht. Haaland kommt in 18 Pflichtspielen für City auf dieselbe Ausbeute.