Ernst-Volker Staub auf Passagierschiff?: Größerer Polizeieinsatz in Berlin wegen Suche nach Ex-RAF-Terrorist

Bereits Anfang März suchten Einsatzkräfte nach den früheren RAF-Terroristen Staub und Garweg (Archivfoto).

Zeugen glaubten, in Berlin den flüchtigen Ex-RAF-Terroristen Staub erkannt zu haben. Das löste einen größeren Polizeieinsatz aus.











Bei der Suche nach dem früheren RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub hat es am Abend einen größeren Polizeieinsatz in Berlin gegeben. Zeugen hatten sich an die Polizei gewandt in der Annahme, Staub auf einem Passagierschiff auf der Spree erkannt zu haben, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage sagte. Das habe sich nach Überprüfung der Personalien als Fehlalarm herausgestellt.