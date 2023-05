8 Die meisten ESG-Ehemaligen kamen aus den Abi-Jahrgängen 1989 bis 1999. Foto: Peter Mann

Das Ernst-Sigle-Gymnasium in Kornwestheim feiert sein 75-jähriges Bestehen. Nun trafen sich einstige Abiturienten und Abiturientinnen. Es war ein großes Hallo.









Der Name des wohl prominentesten Teilnehmers beim Ehemaligentreffen am Kornwestheimer Ernst-Sigle-Gymnaiums war Felix Huber. Der Name wird unter den Besuchern wohl nur wenigen bekannt gewesen sein. Seit 2008 ist der viel jünger wirkende Endfünfziger aber Leiter des Deutschen Raumfahrt-Kontrollzentrums in Oberpfaffenhofen und damit Chef von 500 Mitarbeitern. Die sind rund um die Uhr im Schichtbetrieb im Einsatz. „So ein Satellit muss 24/7 betreut werden“, erläutert Huber.