Ernst Jünger in Wilfingen: Das Haus des einsamen Kriegers

Ernst Jünger in Wilfingen

1 Seit 1951 lebte die Familie Jünger in der Oberförsterei des Barons von Stauffenberg Foto: picture-alliance/dpa

Ein Besuch im Haus des Schriftstellers, Käfersammlers und Ordnungsmenschen Ernst Jünger in Wilfingen auf der Schwäbischen Alb.











Link kopiert



Von den hygienischen Gewohnheiten prominenter Schriftsteller ist wenig bekannt. Niemand weiß, ob Thomas Mann Mundwasser benutzt hat. Wir wissen auch nicht, ob Ingeborg Bachmann ihre Zahnbürsten nach der Farbe oder den Borsten ausgesucht hat. Informationen dieser Art sind belanglos, sie tragen kaum zur Erhellung des Werkes bei. Man muss sich also nicht erst in den Waschräumen der schreibenden Menschen umsehen. Bei einem berühmten und berüchtigten Autor erhellt der Blick ins Badezimmer ein ganzes Leben: Es geht um Ernst Jünger (1895-1998), der so alt geworden ist, dass er fast das ganze wilde 20. Jahrhundert erlebt hat.