Ernst August von Hannover ist wieder in den Schlagzeilen.

Ein Polizeieinsatz in der Jagdhütte von Ernst August von Hannover endet mit seiner Einlieferung in die Psychiatrie. Sein Bruder Heinrich von Hannover hält ihn für ein abschreckendes Beispiel.









Wien - Die Polizeimeldung ist recht nüchtern gehalten. „In den frühen Morgenstunden des 15. Juli 2020 wandte sich eine Person über Notruf an die Polizei. Diese Person gab an, sich in einer Notsituation zu befinden und sofortige Hilfe zu benötigen.“ Ein medizinischer Notfall, bis dahin Standard. Wenn es sich nicht um Ernst August Prinz von Hannover handeln würde – und wenn die Versionen, was nach dem Eintreffen der Polizei geschieht, nicht so widersprüchlich wären.