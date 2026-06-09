Der ukrainische Präsident Selenskyj ist auf Schloss Windsor mit König Charles III. zu einem privaten Gespräch zusammengekommen. Nach dem Treffen dankte der ukrainische Präsident Großbritannien für dessen Unterstützung und kündigte eine Einladung des Königs in die Ukraine an.

König Charles III. (77) hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48) am Montagnachmittag zu einem privaten Gespräch auf Schloss Windsor empfangen. Selenskyj kam dort im Anschluss an Beratungen mit europäischen Verbündeten zusammen. Nach der Begegnung bedankte er sich über die sozialen Medien beim Monarchen und der britischen Bevölkerung für die "unerschütterliche" Hilfe und teilte ein gemeinsames Foto aus den Räumen des Schlosses.

Der 48-Jährige war in den vergangenen Jahren schon häufiger zu Gast beim britischen König, die beiden trafen sich nicht nur in Windsor, sondern auch im Buckingham-Palast in London sowie auf dem Landsitz Sandringham. Im Gespräch mit der Zeitung "Guardian" kündigte der Präsident nun an, Charles noch in diesem Jahr zu einem offiziellen Staatsbesuch in die Ukraine einladen zu wollen.

Gemeinsame Erklärung der europäischen Partner

Das Treffen folgte auf eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Ukraine, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands, in der ein "gerechtes und dauerhaftes" Abkommen zur Beendigung des Krieges mit Russland gefordert wurde. Nach Gesprächen in London erklärten Selenskyj, der britische Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz, sie würden "fest an der Seite der Ukraine stehen".

In einer gemeinsamen Erklärung am Sonntagabend riefen Starmer, Macron und Merz Russland zu einem "sofortigen und vollständigen Waffenstillstand" auf und verurteilten die "großangelegten Raketen- und Drohnenangriffe" auf ukrainische Städte.