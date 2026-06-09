Der ukrainische Präsident Selenskyj ist auf Schloss Windsor mit König Charles III. zu einem privaten Gespräch zusammengekommen. Nach dem Treffen dankte der ukrainische Präsident Großbritannien für dessen Unterstützung und kündigte eine Einladung des Königs in die Ukraine an.
König Charles III. (77) hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48) am Montagnachmittag zu einem privaten Gespräch auf Schloss Windsor empfangen. Selenskyj kam dort im Anschluss an Beratungen mit europäischen Verbündeten zusammen. Nach der Begegnung bedankte er sich über die sozialen Medien beim Monarchen und der britischen Bevölkerung für die "unerschütterliche" Hilfe und teilte ein gemeinsames Foto aus den Räumen des Schlosses.